Nintendo World Championships : NES Edition s’offre deux trailers de lancement

Nintendo World Championships: NES Edition - Hotline Hints Launch Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo World Championships: NES Edition - Maintenant disponible ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

La première bande-annonce officielle, « Hotline Hints », exclusive à Nintendo America, nous plonge dans les années 80 et 90, avec des conseils donnés sur la hotline de Nintendo, à la fois par d'anciens conseillers de l’époque NES, des vieux de la vieille donc, que des spécialistes de jeux d’aujourd’hui, la jeune garde autrement dit. On les voit prodiguer des conseils aussi bien sur Kid Icarus que sur Kirby’s Adventure en passant par Super Mario Bros 3. Pour plus de détails, vous trouverez ci-dessous la vidéo en question.La deuxième bande-annonce, disponible sur tous les comptes officiels Nintendo, est quant à elle plus classique. Ce trailer à l’ambiance très « années 80-90 », met en avant tout le contenu du jeu. 150 défis mettant en avant vos talents de speedrunner sont au programme. Chaque défi faisant revivre un moment mémorable de l'un des 13 jeux NES, dont des classiques comme Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Donkey Kong et Metroid. Le jeu propose également un mode « championnat du monde » permettant de se mesurer aux autres joueurs et de comparer vos meilleurs temps à des gens du monde entier.Disponible depuis le 18 juillet, Nintendo World Championships : NES Edition n’a cependant pas fait l’unanimité chez PN. On regrettera un contenu un peu maigre à la sortie et une difficulté féroce qui exclut un peu les joueurs plus occasionnels. Tout n'est pas à jeter bien entendu. Nous vous invitons à lire notre test si ce n’est pas déjà fait !Sources : Nintendo America