Link jouable dans The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom ? L'ESRB vend la mèche !

Il s'agit d'un jeu d'aventure dans lequel les joueurs incarnent Zelda qui tente de dissiper les failles à travers Hyrule et de sauver Link. D'un point de vue ¾ aérien, les joueurs explorent divers environnements tout en combattant des ennemis (par exemple, des humains, des créatures). En tant que Link, les joueurs utilisent une épée et des flèches pour vaincre les ennemis ; Zelda quant à elle peut utiliser une baguette magique pour invoquer des créatures (par exemple, des chevaliers, des bokoblins, des chuchus) pour le combat. Certains ennemis peuvent être vaincus en s'enflammant ; d'autres créatures se dissolvent dans la brume lorsqu'elles sont vaincues. Les séquences de combat sont quelque peu frénétiques, avec plusieurs ennemis qui attaquent/combattent en même temps.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Sortie le 26 septembre (Nintendo Switch)

Grande surprise du dernier Nintendo Direct The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est sans aucun doute un des jeux les plus attendus de cette fin d’année. Autre révélation inattendue, le protagoniste de ce nouvel opus n’est plus Link mais bel et bien Zelda, pour la première fois en 38 ans de légende. Du moins c’est ce que l’on croyait …En effet, la classification ESRB officielle du titre a été publiée, et semble bien prouver le contraire. Dans cette dernière, la description du jeu indique très clairement que Link sera jouable en plus de la princesse Zelda.Voici la description ESRB dans son intégralité :Vous l’aurez compris, cette description laisse peu de place au doute. Le mystère reste tout de même entier quant à l'importance et au moment où Link deviendra jouable. Il sera intéressant de découvrir ce que Nintendo dévoilera concernant la possibilité de jouer Link d'ici la sortie du jeu, car il semble évident que Zelda occupe le rôle principal dans cet épisode.L’hypothèse la plus probable serait que Link soit jouable au tout début du jeu comme tout bon Zelda qui se respecte, avant de laisser sa place à Zelda, au moment de se faire emporter dans la brèche suite à son combat contre Ganon (séquence que l’on voit dans la bande-annonce).Cette nouvelle est quand même assez décevante, et cet avis est partagé par pas mal d’autres joueurs. Zelda a enfin son jeu à elle, après quasiment 40 ans d’attente (ça n’est pas trop tôt), et elle doit quand même partager la scène avec Link. Dommage. Peut-être que le but est de rassurer les joueurs de la première heure qui veulent à tout prix jouer le héros à la tunique verte, ne serait-ce que quelques minutes.Au-delà de ça, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom a l’air tout bonnement excellent, avec sa direction artistique si particulière et son thème principal déjà mémorable. Vivement le 26 septembre !Sources : GoNintendo