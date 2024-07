Densetsu no Starfy 1 à 3 disponibles pour la 1e fois en Europe sur Nintendo Switch Online

Densetsu no Starfy arrive sur Nintendo Switch ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Depuis le 12 juillet, les heureux détenteurs du Switch Online + Pack Additionnel pourront découvrir ces 3 aventures qui étaient jusqu’à présent restés confinés au pays du soleil levant. Assez similaire à Kirby, Densetsu no Starfy est un jeu de plates-formes développée par TOSE et éditée par Nintendo, qui a vu le jour sur Game Boy Advance en 2002 et ce, uniquement au Japon. Plutôt apprécié par la presse et par les joueurs, il aura même droit à une suite en 2004, Densetsu no Starfy 2 et à un 3e volet en 2006, Densetsu no Starfy 3.Il faut bien avouer que leur arrivée sur le Switch Online a pris tout le monde de court puisque rien n’avait été annoncé ou prévu sur les plannings de sortie de Big N. Seul petit bémol, les jeux ne sont pas traduits, mais cela ne changera en rien l’expérience compte tenu du style de jeu.Voilà le synopsis du 1er opus : « Pas de sommeil avant Pufftop ! Une tempête soudaine a provoqué la chute de Starfy, prince du royaume aérien flottant de Pufftop, qui s'est retrouvé dans la mer. Heureusement, il est sauvé par un vieux homard nommé Lobber, qui lance l'adorable héros dans un grand voyage de retour vers Pufftop.Le chemin du retour est semé d'embûches, et Starfy devra faire appel à toute une série de capacités, dont la vrille étoilée et le vol plané, ainsi qu'à des véhicules tels que le puissant tank à taupes, pour surmonter les défis qui l'attendent. La légende commence ici ! ». Vous l’aurez compris, ce n’est pas pour son scénario que l’on joue à ce jeu de plate-formes (comme avec un certain plombier moustachu …). En tout cas, avec ces graphismes colorés, le jeu donne envie.Contrairement à la croyance populaire, ce n’est pas la première fois que le personnage de Starfy arrive sur le vieux continent. Nous avions eu droit au 5e épisode de la saga, The Legendary Starfy, sur DS en 2008 – le 4e opus nous était encore passé sous le nez en Europe.Ce jeu avait connu des ventes décevantes chez nous. Et surtout, pour les fans de Super Smash Bros, Starfy est un trophée aide depuis l’opus Brawl sur Wii ! C’est d’ailleurs à cette occasion que le grand public occidental a découvert ce petit personnage à la bouille adorable.En espérant que le plus grand nombre donne leur chance à ces 3 jeux méconnus de la GBA. Bonne découverte à tous !Sources : Nintendo, Gematsu