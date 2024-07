Jon Wofford, Lead UI Artist en charge du HUD de Metroid Prime 4 Beyond, parle de son rôle

Metroid Prime 4 has been a dream project, and my favorite part has been designing, crafting, and animating Samus's HUD. I learned a lot during MPR, and I hope it shows. Check out my artstation for a deeper dive! https://t.co/55WKmQYf4O#metroidprime4 #metroid #ui #hud #nintendo pic.twitter.com/VCIrgJ2jga — Jon Wofford (@grumblechunk) July 11, 2024

Metroid Prime 4 : Beyond a été officiellement dévoilé, et je suis ravi que les joueurs puissent rejoindre Samus dans sa prochaine mission. En tant qu'artiste principal de l'interface utilisateur, on m'a confié la tâche peu enviable de concevoir et de fabriquer une visière et un HUD dignes de l'héritage de Metroid Prime. Heureusement, je suis entouré d'un réseau de soutien composé de véritables magiciens chez Retro, à commencer par l'équipe chargée de l'interface utilisateur. Notre brillant ingénieur UI Jordan Johnson est l'architecte clé de notre technologie UI, et la seule raison pour laquelle mes designs fonctionnent. Notre talentueuse artiste d'interface utilisateur Nina Morris a également beaucoup contribué au projet, notamment en créant les excellents hologrammes de balayage montrés dans la bande-annonce. Enfin, j'aimerais remercier mon formidable directeur artistique, Jhony Ljungstedt, pour sa vision claire et son leadership. pour sa vision claire et son leadership. Félicitations encore à toute l'équipe de Retro pour cette énorme annonce, et merci à tous pour le soutien, les commentaires et l'aide qu'ils nous ont apportés, à moi et à mon équipe, tout au long de ce projet.

Je pense que la bande-annonce montre bien que le HUD ne devrait pas essayer de rivaliser avec les incroyables environnements, personnages, éclairages, animations, VFX... Je suis constamment subjugué par le talent de cette équipe.

Le HUD de Metroid Prime 4: Beyond









On n'a pas tous les jours l'occasion de travailler pour sa marque préférée. Alors quand Jon Wofford a eu l'opportunité d'intervenir sur la conception, la réalisation et l'animation du HUD de Samus, inutile de dire qu'il ne s'est pas fait prier deux fois.Sur Twitter, il a publié un lien vers quelques visuels officiels qui nous montrent le fruit de son travail :En tant que joueur, on prend souvent le HUD d'un jeu comme un élément naturellement là. Et si c'est le cas, c'est parce que des gens comme Jon Wofford travaillent dur pour nous proposer une intégration aussi parfaite que possible dans l'univers du jeu, pour apporter l'information nécessaire au bon déroulement de la partie, sans pour autant saturer l'écran d'informations inutiles.Un vrai travail d'équilibriste. Le moins que l'on puisse dire avec Metroid Prime 4: Beyond, c'est que le travail autour du HUD a été fait avec minimalisme, efficacité et pragmatisme. Peut-être le HUD se compliquera-t-il au fil du jeu au cours des équipements récupérés par Samus pour améliorer son arsenal, ou peut-être restera-t-il toujours aussi minimaliste, pour donner toute sa place à. L'action.Jon Wofford a publié quelques visuels sur son Artstation , ne manquez pas d'y découvrir la sélection d'images proposées pour illustrer le travail accompli. On apprend dans la description de la page que le mérite ne revient toutefois pas qu'à une seule personne, Jon étant particulièrement bien entouré :- Jon Wofford (Lead UI Artist) : Responsable principal de la conception et de la création du HUD et du viseur.- Jordan Johnson (UI Engineer) : Ingénieur principal de l'interface utilisateur, architecte clé de la technologie UI.- Nina Morris (UI Artist) : Artiste UI contribuant notamment aux hologrammes de scan.- Jhony Ljungstedt (Art Director) : Directeur artistique apportant vision et leadership.Concernant sa mission sur le HUD de MP4B, il explique :En réponse à une réaction à son tweet, il expliquera aussi :Dès que l'on revoit une séquence de Metroid Prime 4: Beyond, on aimerait pouvoir se transporter dans le temps en 2025 . Il nous tarde de pouvoir retrouver Samus Aran dans un grand jeu d'action en 3D, cela faisait si longtemps qu'on attendait ça !Source : Polygon