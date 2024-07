La stat du jour : La Switch affiche la durée de vie la plus longue des consoles de salon Nintendo

On savait Nintendo en bonne voie de réussir à prolonger le fameux "cycle de vie" de sa console, la Switch. Sortie le 2 mars 2017, le site Videogamechronicle.com a repéré une stat incroyable : depuis le 9 juillet 2024, la Switch est officielle la console de salon à la durée de vie la plus longue.Jusqu'ici, c'est la Famicom, avec 2986 jours, qui détenait se splendide record : au Japon, la Super Famicom n'est ensuite sortie que le 21 novembre 1990. Si Nintendo avait voulu laisser ce record à la NES, il lui aurait fallu sortir le successeur de la Switch avant-hier. Maintenant, c'est trop tard : la Switch ne va faire que creuser l'écart avec la Famicom, et rester donc la console de salon sans successeur le plus longtemps... pendant longtemps !On sait que cette situation ne durera pas et que, dans les 18 mois qui viennent, on devrait avoir une date de lancement à caler pour stopper l'âge de la Switch. Mais en attendant, les jours continueront à se compter, et on devrait sans aucun doute arriver aux 3000 jours sans successeur.Pour briller en société, on vous ajoute une petite stat en plus qui méritera d'être actualisée aux prochains résultats trimestriels de Nintendo : avec 2689 jours de disponibilité et un parc de 141.32 millions de machines, on peut dire que Nintendo a vendu dans le monde pas moins de 36,48 consoles par minute, soit 2189 Switch par heure, ou encore 52559 consoles par jour ! Il en faut des chaines d'assemblage pour ensuite pouvoir écouler autant de consoles dans le commerce !Source : VGC