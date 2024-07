Le Magazine Nintendo Été 2024 est disponible en japonais et en anglais

The feature pages of Nintendo Magazine 2024 Summer Issue (Digital version) are also available in English.https://t.co/0QJhWiQEPZhttps://t.co/0QJhWiQEPZ — 任天堂株式会社 (@Nintendo) July 12, 2024

Galerie images











Toujours une superbe initiative de la part de Nintendo, le magazine trimestriel de la firme est disponible ! D'abord en japonais, une version limitée en anglais est aussi disponible, avec 75% du contenu, et la plupart des magnifiques visuels d'illustration inclus. Le tout constitue une lecture géniale pour l'été, avec Luigi en couverture pour cet été 2024.La version japonaise compte une trentaine de pages de plus, avec une sélection de jeux recommandés sur Nintendo Switch et quelques pages de service consommateurs. On a bien vu aussi quelques photos estivales manquer dans la version anglaise, mais rien de bien pénalisant.Le magazine fait, pour cette saison estivale, la part belle aux jeux du moment, avec Luigi's Mansion 2 HD tout d'abord, qui permet de justifier la présence de Luigi en couverture. Il faut que l'on parle de cet artwork de Luigi, qui est à notre avis une des plus belles illustrations conceptuelles jamais faites pour l'autre plombier moustachu. Comme quoi, l'acquisition de Nintendo Picture a du bon pour aider Nintendo à rendre ses assets numériques encore plus beaux.Luigi est ici en tenue détendue, avec une chemisette évidemment verte aux motifs de calamars. Il tient en main une boisson glacée à la menthe avec boule de glace vanille et cerise de décoration. C'est joli, bien que l'on soit curieux de savoir comment la boule de vanille tient à la surface du verre. En arrière-plan, un feu d'artifice éclate, et se reflète dans les yeux de Luigi. Magnifique image, que vous pouvez d'ailleurs télécharger comme fond d'écran pour smartphone ici Vous comprenez notre enthousiasme au sujet de ce magazine : on n'est pas encore en page deux que théoriquement, on devrait en terminer là avec cette actualité. Mais c'est mal nous connaitre, alors on continue : le sommaire du magazine nous permet d'apprendre qu'on va parler de Luigi's Mansion 2 HD, de Paper Mario: La Porte Millénaire, de Princess Peach: Showtime, de Splatoon 3, de Nintendo Switch Sports, de 3 jeux Mario sur Switch (Mario Wonder, Mario Kart et Mario vs DK), Nintendo World Championship NES Edition, de Endless Ocean Luminous, et en dernière partie du magazine on retrouvera un article sur les détectives dans les jeux vidéo, les Pikmin, et quelques autres surprises qui n'en sont plus si vous avez vu le Nintendo Direct et le Indie World.Un sacré programme de lecture, donc, dans une mise en page extraordinaire : les photos sont belles, les produits Nintendo superbement mis en avant, c'est vraiment un joli travail que les équipes ont préparé, et on ne boude pas notre plaisir de comprendre le contenu qui nous est proposé grâce à la version anglaise proposée. Elle est certes réduite, avec une trentaine de pages en moins, mais ce ne sont pas des pages importantes.Voici par exemple la mise en page identique entre la version japonaise :Et la version anglaise :L'ensemble est très agréable à lire, le texte suffisamment simple pour qu'un niveau d'anglais limité puisse toutefois comprendre de quoi on parle. On se rend compte que Nintendo a un nombre de licences incroyables, et toutes sont plutôt populaires : Splatoon 3 a de nouveau droit à 6 pages, avec la sortie de l'édition GOTY incluant le jeu avec son Expansion Pass de deux DLC.Un tel magazine ne se fabrique pas en quelques jours : les concepteurs étaient donc dans le secret des dieux, qu'il s'agisse des titres du Nintendo Direct, ou de l'arrivée du basket dans Nintendo Switch Sports : un petit quizz nous permet en effet d'identifier le sport qui nous correspond le mieux entre tous ceux disponibles.Quand on vous dit que la mise en page ne plaisante pas : les pages consacrées à Nintendo World Championship NES Edition ont un délicieux air rétro.Le magazine dispose même d'une petite section musicale consacrée aux groupes, avec une petite playlist à écouter sur YouTube grâce à un QR Code. Les thèmes choisis sont kawai, évidemment, mais c'est une superbe attention !Au détour de la page de Endless Ocean Luminous, un code de map vous est proposé, l'air de rien :Dans les dernières pages, Nintendo dévoile les jolis gashapons que l'on peut espérer gagner dans les machines disponibles un peu partout, et notamment dans les boutique Nintendo City Store de Tokyo, Osaka et Kyoto.Incontournable pour vous accompagner cet été, le Magazine Nintendo de l'Eté 2024 vous attend sur ce lien en anglais, ou ici en japonais ! Encore merci à Nintendo pour cette super initiative : depuis quelques années, la version anglaise nous permet de suivre l'actu de la marque comme si nous étions là-bas, ou la Nintendomanie est littéralement dans toutes les rues !