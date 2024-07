NBA 2K25 arrive sur Switch le 6 septembre

Prévu pour le 6 septembre prochain, NBA 2K25 fait le plein d’éditions, 4 au total, aussi bien physiques que numériques :• L'Édition Standard, sur laquelle figure Jayson Tatum le récent champion NBA des Bostons Celtics, sera disponible au prix de 79,99 €• L'Édition WNBA, sur laquelle apparaît la double championne WNBA A’ja Wilson, une exclusivité GameStop qui sera disponible au prix de 69,99 € sur PS5 et Xbox Series X|S et uniquement en Amérique du Nord (physique uniquement).• L'Édition All-Star, où figurent pour la première fois un athlète NBA (Tatum) et une athlète WNBA (Wilson), sera disponible au prix de 99,99 € sur PS5 et PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, Nintendo Switch et PC.• Et enfin l'Édition Hall of Fame, avec sur sa jaquette le légendaire ailier/arrière Vince Carter (récemment intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame), à disponibilité limitée, sera proposée jusqu'au 8 septembre au prix de 149,99 € sur PS5 et PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, et PC.En résumé, seules deux éditions sont disponibles sur Switch : l'édition standard et l'édition " All-Star ". Cette dernière comprendra tous les ajouts habituels, notamment 100 000 VC, une boîte de promotion MyTEAM, du contenu MyCAREER bonus et bien d'autres choses encore, en plus du jeu de base.Comme chaque année, ce nouvel opus aura son lot de nouveautés. Dans NBA 2K25, les joueurs pourront forger une dynastie dans Ma CARRIÈRE, s'affronter dans les nouveaux modes MyTEAM et, pour les joueurs de plateformes nouvelle génération (PS5, Xbox Series, PC), découvrir également une sixième ère dans Ma NBA, une Ville plus compacte et interactive, ainsi que la possibilité de consolider leur statut de G.O.A.T. dans The W.En plus des nouvelles mises à jour dans Ma CARRIÈRE et MyTEAM, les joueurs sur consoles de génération actuelle découvriront un tout nouveau Quartier à explorer où ils pourront compléter des quêtes, gagner des récompenses et éclipser leurs rivaux. En espérant que l’édition Switch ne soit pas une version au rabais …Sources : Communiqué de presse, NintendoLife, GoNintendo