Nintendo dévoile en vidéo les modes de Nintendo World Championships: NES Edition

Est-ce que Nintendo World Championships: NES Edition sera le jeu de l'été ? On n'en est pas sûr. Par contre, on sait que le jeu procurera pas mal de challenge en voyant la bande-annonce de présentation que Nintendo vient de mettre en ligne sur YouTube :La vidéo commence par nous rappeler que nous aurons 150 défis tirés de 13 jeux NES différents. Chaque défi nous proposera d'atteindre un objectif le plus rapidement possible, avec un système de tableau des meilleurs scores.Pour chaque défi, il est possible de voir ce qu'il faut faire avant de se lancer : eh oui, on est lkà pour battre des records, pas pour se ridiculiser comme dans un Wario Ware ! On pourra même voir un exemple de progression dans le jeu en question.En cours de partie, il sera possible de remonter dans le temps, mais le chronomètre ne s'arrêtera pas pour autant. C'est donc un moyen d'aller au bout, en perdant tout espoir de score intéressant, il suffira donc de refaire avec un peu plus d'agilité pour réussir !Une bonne idée consiste à permettre d'appuyer sur L et R pour recommencer directement le niveau. Pas de question, Z+R vont possiblement devenir nos meilleurs alliés.Si jamais vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire, vous pourrez lire un petit guide mis en page à l'écran plutôt réussi.Une fois les bons réflexes de la NES retrouvés, directement la compétition ! Les championnats du monde consistent en 5 challenges par semaine dans lequel tous les joueurs de la planète seront en concurrence. Ces challenges ne sont disponibles que dans ce championnat, pour sa durée prévue, vous pouvez alors y jouer autant de fois que vous voulez.Après l'événement, vous pouvez voir votre score par rapport aux autres joueurs. Et pour améliorer vos performances, vous pourrez voir la vidéo du joueur classé n°1.Le second mode de jeu compétitif est Tournois de survie. Ici, on ne joue pas en direct, mais contre les Fantômes de 7 autres joueurs du monde. A chaque manche, la moitié des participants est éliminée. Il existe plusieurs divisions, la Division Or proposant des défis plus relevés. Les événements changerons chaque semaine.Le jeu proposera de créer sa propre icône avec son jeu NES préféré comme image de profil. Des badges pourront être gagnés dans le jeu pour les afficher sur son profil.A la maison, un mode multijoueur sera bien entendu proposé. Il permettra de jouer jusqu'à 8. Plusieurs catégories de challenges seront proposés pour vous amuser.Vous l'aurez compris, la vidéo de présentation a le mérite de nous donner pas mal de détails sur le contenu du jeu et comment tous ces mini-jeux s'articulent ensemble. Entre un mode solo plein de challenge, deux modes en ligne plutôt dynamiques et un mode multijoueur domestique pour s'éclater entre amis, on devrait quand même pas mal s'amuser avecNintendo World Championships: NES Edition sort sur Nintendo Switch la semaine prochaine, le jeudi 18 juillet 2024. Il peut être pré-réservé dès maintenant sur l'eShop !