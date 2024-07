Japan Expo - Jour 1 : fil rouge du stand de Nintendo

À la fin, il n'en restera qu'un !



Découvrez Mario Dojo : une compétition quotidienne ouverte à tous les visiteurs dans laquelle 8 participants s'affrontent sur Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars et Super Mario Bros. Wonder ! #NintendoJapanExpo pic.twitter.com/yhEa801P7h — Nintendo France (@NintendoFrance) July 10, 2024

Jour 1 à la #JapanExpo ! On y découvre le stand Nintendo avec la possibilité de jouer à MK8DX, SSBU, Pikmin 4, Princess Peach: Showtime! et bien d'autres.



Remarquez la file d'attente pour le pop-up store. Les achats sont limités à deux produits par personne. #NintendoJapanExpo pic.twitter.com/jjbbRWe2N6 — Puissance Nintendo (@pnintendo) July 11, 2024

Aperçu du pop-up store #NintendoJapanExpo, à dérouler ! On commence bien entendu par les t-shirts des stores d'Osaka et de Tokyo, d'où proviennent les produits présentés pic.twitter.com/UjiLsiUxK9 — Puissance Nintendo (@pnintendo) July 11, 2024

Galerie images



Vous pouvez être acteur de cette actualité en nous partageant vos photos sur le serveur Discord PN , ou bien sur les réseaux sociaux en nous tagguant avec @pnintendo sur X/Twitter notamment !Ce matin, c'est l'ouverture de la Japan Expo 2024, avec pour Nintendo un programme chargé qui tourne autour de Mario, comme on le découvrait sur Twitter hier soir :Mais en vrai, ce que tout le monde est venu voir ce matin, c'est le popup store de Nintendo et peut-être un peu aussi l'allure général du stand de Nintendo : on remercie Gaminos sur Discord qui a partagé ces quelques photos que nous avons pu relayer sur Twitter avec son autorisation :Pour accéder à la boutique éphémère de Nintendo, il fallait dès 9h30 ce matin environ 30 minutes de patience dans la file dont vous pouvez voir la photo dans le tweet ci-dessus.L'offre est très variée, avec une superbe sélection de ce que l'on trouve au Japon dans les boutiques Nintendo de Tokyo ou Osaka. Affluence oblige, les clients ne peuvent pas prendre plus de deux unités par référence, ce qui devrait permettre de laisser suffisamment de choix à bon nombre de visiteurs jusqu'à dimanche.On nous informe aussi qu'après l'achat, quelques goodies sont offerts en plus à la caisse, c'est toujours sympa.On vous invite à nous rejoindre sur notre Discord pour découvrir les photos de la communauté PN déjà sur place, on alimentera nous aussi avec nos envoyés spéciaux le fil Japan Expo et notre compte Twitter Crédit Photos : Gaminos (Discord)