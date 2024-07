Paper Mario : La Porte Millénaire se met à jour avec la version 1.0.1

Seulement un mois et demi après la sortie de Paper Mario : La Porte Millénaire sur Nintendo Switch, une mise à jour pointe le bout de son nez en corrigeant certains éléments du jeu.N’oubliez pas de mettre à jour votre jeu, vous pourriez avoir de bonnes surprises. Le changement le plus notable permet de se débarrasser de l’impossibilité de progression dans le jeu empêchant de dépasser l'arbre tombé sur Twilight Trail.Voici la liste exhaustive des corrections apportées par la mise à jour 1.0.1 de Paper Mario : La Porte Millénaire :• Correction d'un problème empêchant la progression du jeu où vous pouviez dépasser l'arbre tombé sur Twilight Trail sans obtenir au préalable le mode Tube.• Correction d'un problème où les commandes ne répondaient parfois plus correctement après avoir frappé un ennemi avec un marteau sur la zone de jeu.• Correction d'un problème où les batailles ne progressaient parfois plus correctement ou les icônes des statuts ne s'affichaient plus pendant les batailles spécifiquement lorsque les joueurs jouaient pendant une longue période sans éteindre le logiciel.• Correction d'un problème où une bataille contre une troupe Koopa cachée derrière une touffe d'herbe à Petal Meadows ne se terminait parfois pas correctement.• Correction d'un problème où les commandes ne pourraient parfois pas répondre correctement après avoir utilisé la capacité de Mme Mowz sur le terrain.• Correction d'un problème pendant les batailles où le tour du joueur pouvait parfois être entièrement ignoré après avoir utilisé un badge double dégât ou un badge triple dégât.• Correction d’un certain nombre de textes en anglais, français, allemand, italien et coréen.• Correction d’un certain nombre d’autres problèmes.Avec cette mise à jour, Nintendo nous démontre l’intérêt d’un remake sur la Nintendo Switch. Non seulement Paper Mario : La Porte Millénaire bénéficie d’une superbe refonte graphique mais la firme de Kyoto nous permet également de jouer à une version corrigée des défauts de la version GameCube sortie 20 ans plus tôt.La rédaction de Puissance Nintendo a fortement été convaincue par ce remake et lui a attribué la note de 17/20. Nous vous recommandons de lire ou relire le test détaillé pour franchir le pas de l’achat si ce n’est pas déjà fait !