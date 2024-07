Toujours la classe aux couleurs de Nintendo !

Giorgio Armani et Hugo Boss peuvent aller se rhabiller !En effet, Nintendo vient d’annoncer la mise en vente de cravates dans leur boutique de Kyoto. Pour rappel, la boutique a ouvert depuis octobre 2023 et reste une alternative à celles de Tokyo Shibuya et d’Osaka.Deux coloris sont proposés alliant élégance et discrétion. La première cravate propose un élégant bleu marine en damier avec des rappels discrètement ajoutés en surpiqure bleue à l’effigie des licences chères à Nintendo : Splatoon, Zelda et Mario.La deuxième cravate arbore un rouge brillant rappelant le logo Nintendo avec une broderie au profil de certaines mascottes. On peut distinguer Mario, Link ou encore les Pikmin.Ces cravates seront tissées avec du fil Nishijin, textile également issu de Kyoto. Ce tissu est généralement utilisé lors de la confection de Kimono ou de Obi (ceinture traditionnelle) mais également en tapisserie.Par cette occasion, Nintendo lance un message fort en faisant la promotion des artisans de la région du Kansai. Ces deux modèles ont été réalisés en collaboration avec la société Nekado, entreprise créée en 1940, spécialisée dans la fabrication de cravates et implantée au sein de l’ancienne capitale impériale du Japon.Pour le moment, nous n’avons pas encore d’indication concernant le prix de ces cravates mais mais elles seront certainement proposées à un prix relativement élevé.Nul doute que les fans de Mario scruteront le pop-up store exclusif Nintendo de la Japan expo qui ouvre demain à la recherche de ses trésors exclusifs !