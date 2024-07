Halte là ! Police Simulator: Patrol Officers annoncé sur Switch le 29 octobre

Police Simulator: Patrol Officers: Nintendo Switch Edition - Announcement Teaser Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une expérience immersive de la vie policière

Optimisation et contenu complet sur Nintendo Switch

astragon Entertainment et Aesir Interactive viennent d’annoncer la sortie prochaine de Police Simulator: Patrol Officers sur Nintendo Switch, prévue pour le 29 octobre 2024. Déjà disponible en précommande, cette nouvelle version permettra aux joueurs de patrouiller dans les rues de la ville fictive de Brighton, seul ou en mode coopératif en ligne.Les joueurs auront la possibilité de choisir parmi huit personnages différents avant de commencer leur carrière dans la police de Brighton.Le jeu propose une variété de tâches allant de la distribution de contraventions à pied à la conduite de voitures de patrouille pour gérer les excès de vitesse, les accidents et les enquêtes sur les suspects.Les policiers expérimentés pourront même appréhender des pickpockets, lutter contre le trafic de drogue et enquêter sur des scènes de crimes majeurs.De nouveaux véhicules, interactions et commissariats se débloquent au fil du jeu, rendant chaque session unique. Un système d’évaluation récompense le bon comportement des joueurs en débloquant de nouveaux contenus, tandis qu’un mauvais comportement peut mener au renvoi.Police Simulator: Patrol Officers Nintendo Switch Edition inclura toutes les mises à jour disponibles des versions PC et console, ainsi que le bundle Garage, offrant six véhicules supplémentaires.Le jeu sera disponible en deux éditions : l’édition standard à 29,99 € et l’édition étendue à 34,99 €, incluant le jeu principal et le bundle Garage. Les joueurs qui précommanderont sur le Nintendo eShop bénéficieront d’une remise de 10% et du DLC Interstate Police Vehicle gratuit.Déjà disponible sur Steam, il faut toutefois savoir que Police Simulator: Patrol Officers a reçu des critiques plutôt mitigées. Parmi les points positifs, on pense au réalisme de la simulation, à la variété des tâches proposées, et à une bonne rejouabilité. Les graphismes et le sound design sont également bien accueillis.Cependant, le jeu semble avoir souffert de pas mal de bugs, tandis que certains aspects de son gameplay se sont révélés frustrants et répétitifs. Ajoutons à cela une ergonomie des menus plutôt critiquée que saluée.Malgré tout, l'expérience est suffisamment originale pour disposer là d'une simulation policière réaliste et engageante, idéale pour les fans de simulation et les fans de 100 jours avec la police sur le Câble.Disponible en précommande avec des bonus attractifs, il ne fait aucun doute que ce titre trouvera son public sur la console portable de Nintendo.Source : Communiqué de presse