Test de Police Simulator: Patrol Officers : on met le jeu à l'amende !

Premiers pas dans la peau d’un agent de police

C'est donc avec une certaine crainte que nous avons posé nos mains sur ce jeu pour incarner le rôle d'un nouvel agent de police. Après avoir sélectionné son apparence entre les quelques-unes proposées, votre avatar se voit intégrer le service de police de la ville de Brighton. Pour commencer, vos missions vont se limiter à dresser des PV de stationnement, mais rassurez-vous, au fur et à mesure de votre progression, vous allez vite être affecté à différents types de missions.





Pour tout vous avouer, le début du jeu est relativement flou et tente de vous expliquer plein de choses à la fois, trop même. Comme si tous les didacticiels s'activaient en même temps. Vous n'avez même pas encore commencé à jouer qu'on vous explique que vous devrez réaliser 5 patrouilles par semaine et que vous pouvez aussi prendre 4 jours de congé par semaine. Est-ce bien utile comme information au début du jeu ?

Même s'il est logique de nous donner un peu de contexte, il est étrange de nous bombarder d'informations avant même d'avoir pu contrôler notre avatar alors que celles-ci auraient pu nous être données dans un second temps. Le jeu est en fait vraiment très bavard. Trop même, car ces messages sont dans l'ensemble en grande partie inutiles ou imprécis et rendent donc le jeu confus lors de sa prise en main.





En sélectionnant le premier et seul quartier disponible d'un district dans lequel réaliser votre mission, un premier bon point apparaît alors : vous êtes libres de préciser la durée de votre journée de travail en temps réel, de 15 à 90 minutes. Le jeu vous laisse donc enchaîner des patrouilles de courte durée, ou de plus longues à votre guise. Une fois le temps de chargement passé, vous commencez donc votre journée, installé à votre bureau. Il est temps de sortir du commissariat pour accomplir votre mission.

L’exploration et les interactions

Cela peut paraître risible, mais lors de notre première partie, nous nous sommes très légèrement perdus en cherchant la sortie du commissariat, car ses portes ne s'ouvrent que si vous en êtes proches de moins d'un mètre. D’ailleurs, à ce moment-là, il se produit alors un bug visuel peu gênant avec la lumière ambiante, différente entre la lumière intérieure et extérieure. Rien de folichon. Une fois sur le parking du commissariat, une voix vous rappelle alors votre mission du jour. Sachez malgré tout que celle-ci n'est point un impératif. Si la mission vous demande de mettre des PV de stationnement, alors que vous passez la journée à jouer avec le radar, vous ne serez point pénalisé. Vous ne gagnerez juste pas les points bonus, qui peuvent être relativement faibles.

On vous parlait de didacticiels en initialisant la partie, figurez vous qu'au moment de réaliser votre mission, une fenêtre se lance et vous évoque des aspects du jeu liés à cette mission. Mais celle-ci n'est pas toujours évidente, et il nous est parfois apparu que la traduction est imprécise. Mais rassurez-vous, dans les menus, vous trouverez toute la documentation que vous souhaiterez, tout autant bavarde et imprécise... Cela a été rédigé comme de la paperasse administrative, mais il nous a par exemple pas été évident de retrouver le seuil à partir duquel la possession de drogues permet l’arrestation d’un suspect.



Mais, comment cela se déroule-t-il ?

Vous réalisez votre patrouille en vous déplaçant dans un quartier, comme dans GTA, sauf que cette fois-ci le policier, c’est vous. Cependant, il faut imaginer une zone nettement plus restreinte. Le premier quartier auquel vous avez accès est constitué de 3 ou 4 rues. Vous avez des délimitations qui vous permettent de savoir si vous quittez votre quartier, chose que vous pouvez faire pendant un court moment. Si vous vous éloignez trop, gare à la sanction. En débloquant de nouveaux quartiers, votre zone autorisée pourra s’agrandir.

En patrouillant, vous croiserez à l’occasion des citoyens qui vous salueront. En vous retournant vers eux, et en visant bien, vous pourrez alors les saluer en retour. Vous obtiendrez alors 2 points. L’objectif quotidien est en effet de collecter des points et pour cela, ne vous inquiétez pas, ce n’est pas les actions qui manquent. En réalité, chaque interaction en rapporte, dans des quantités variables. Contrôle d’identité, amande de stationnement, immatriculation non en règle, enlèvement de voiture… Le jeu est en effet assez varié dans la liste des actions possibles. Découvrons ensemble un cas concret avec l’exemple d’un accident.

Pendant votre patrouille, vous tombez nez à nez avec un accident qui se produit sous vos yeux. Vous sortez alors de votre véhicule (que vous pouvez obtenir assez rapidement), et vous vous approchez de la zone d’accident. En cas d’accident la nuit, disposer des fusées éclairantes sécurise la zone. Bon, techniquement, les voitures ne vous contourneront pas plus que cela, mais ce sera des points en plus pour vous. Ensuite, élément important, y a-t-il des blessés ? Si oui, allez interagir avec l’un d’entre eux, et vous pourrez alors faire venir une ambulance qui s’en occupera un par un. L’étape suivante est de chercher à identifier les témoins et acteurs de cet accident. Au-delà des conducteurs, les piétons peuvent aussi parfois vous servir de témoins. En allant voir chacun d’entre eux, nous pourrons obtenir leur version des faits, en plus de contrôler leur identité et leur permis de conduire.

Galerie images



En parlant de l’identité des civils, le jeu peut chercher à vous piéger volontairement. Ainsi, le citoyen interrogé peut avoir une coupe de cheveux différente, ou un teint légèrement plus ou moins prononcé. Après, ne cherchez pas plus loin si la photo ne correspond pas du tout, vous pouvez avoir affaire à une carte d’identité volée, ou complètement fausse. Ainsi, une carte qui vous parait bonne à première vue peut, si vous ouvrez l’ordinateur de poche, vous permettre de constater qu’elle est bidon. Dans un tel cas, vous pouvez menotter le citoyen et appeler des renforts qui viendront le récupérer.





Pendant que vous consultez les documents d’identité du citoyen, un message peut apparaître rapidement sur l’écran vous notifiant d’un détail. « Ça sent l’alcool, il a le regard fuyant, il a les yeux rouges... » Ces éléments doivent vous mettre la puce à l’oreille vous permettant par exemple de faire un test d’alcoolémie, de réaliser une fouille légère, ou plus approfondie. Si celui-ci montre de la mauvaise volonté et tente alors de prendre la fuite, vous aurez alors possibilité de le poursuivre et au choix, soit de le taser, soit de le plaquer au sol.

Gestion des points et des erreurs

Attention cependant, le jeu réalise automatiquement un rapport pour chaque intervention que vous réalisez. Chacune de vos actions y est notifiée et selon le contexte, une action peut être gratifiante, ou vous retirer des points de malus. C’est-à-dire que lorsque vous débutez votre journée, vous disposez de 100 points de malus, chaque mauvaise action viendra décrémenter les points que vous auriez pu gagner. Si le solde atteint 0, votre journée est terminée et vous ne gagnerez aucun point. Sortir votre arme en poursuivant votre cible alors que celle-ci ne représente pas de menace, ce n’est pas une bonne idée. Chaque situation autorise ou interdit certaines actions, mais le jeu ne vous empêchera pas de faire des erreurs, volontaires ou pas.





Comme évoqué plus tôt, le jeu vous laisse libre de vos mouvements. Vous n’êtes pas obligé de réaliser toutes les actions que nous venons de passer en revue. Lorsque vous réalisez celles-ci, une barre de progression se remplit progressivement. Des jalons venant noter la qualité de votre rapport. Vous pouvez donc donner votre compte rendu à tout moment. Il sera ainsi considéré comme bâclé et rapportera peu de points. Mais vous auriez aussi pu totalement ignorer cet accident et continuer votre chemin. Pour finaliser la gestion de l’incident, après avoir obtenu la version de l’incident de chacun, contrôlé l’identité, les dates validité (carte d’identité, assurance, plaque d’immatriculation), vous pouvez dégainer un appareil photo pour mémoriser plusieurs éléments. Ceux-ci apparaissent au travers l’objectif de votre appareil et une coche est présente sur eux si vous les avez déjà mémorisés. Une fois toutes ces actions réalisées, et même avant, vous pourrez donner à chaque acteur de l’accident un compte rendu.Comme évoqué plus tôt, le jeu vous laisse libre de vos mouvements. Vous n’êtes pas obligé de réaliser toutes les actions que nous venons de passer en revue. Lorsque vous réalisez celles-ci, une barre de progression se remplit progressivement. Des jalons venant noter la qualité de votre rapport. Vous pouvez donc donner votre compte rendu à tout moment. Il sera ainsi considéré comme bâclé et rapportera peu de points. Mais vous auriez aussi pu totalement ignorer cet accident et continuer votre chemin.

Quelques défauts techniques et de traduction

Si question gameplay, le jeu est assez varié, parlons désormais technique. La ville où vous déambulez n’est visuellement pas mauvaise, sans être impressionnante non plus. La qualité visuelle des PNJ que vous croiserez laisse plus à désirer. Cependant, ce sera tout ce qui a attrait à l’ambiance qui va venir faire défaut. Comme évoqué en début de partie, l’aspect lumière semble être mal géré. Vous pourrez le noter sur les voitures qui portent de néons, et de nuit cela deviendra flagrant.

Il existe aussi quelques problèmes de chargement et placement de textures. Enfin quelques « bugs » sont directement liés à la traduction, soit, suite à une erreur sur celle-ci, soit parce que des sous-titres anglais sont affichés à l’écran à la place de traductions françaises. On sent aussi quelques très légères chutes de framerate à pleine vitesse en voiture, mais rien de gênant là aussi. Le compteur de temps passé indiqué sur la sauvegarde est risible.

Galerie images





Quelques missions peuvent facilement bugger hélas, notamment "l'Arrêt de véhicule pour les immobiliser et les contrôler.". Celle-ci implique de faire des contrôles aléatoire sur un barrage routier. Cependant, certains véhicules de service (les renforts principalement) vont arriver à toute vitesse et s'encastrer dans le décor. Cela va gêner les véhicules voisins et générer un bouchon monstre. Le pire de cette situation, c'est qu'au delà de ne rien pouvoir y faire et quitter les lieux, vous devez le faire car vos oreilles ne résisteront pas à la sirène permanente qui se fera alors entendre.



Galerie images

Au final, Police Simulator se révèle plutôt facile à prendre en main et la crainte du passage du PC à la switch est balayée. C’est plutôt sa logique de gameplay, qu’il faudra apprendre doucement, et elle n’est pas compliquée. La conduite est peut-être l’élément le plus délicat, mais cela reste léger. Au fur et à mesure de vos patrouilles, vous gagnez des points, qui débloquent des quartiers, des objets à utiliser en mission, des véhicules… Il y a du challenge, qui peut-être redondant, mais le jeu se veut être picoré à la vitesse et selon les envies du joueur. D’ailleurs, le jeu propose un mode multijoueur en ligne avec un ami, pas de co-op local hélas.