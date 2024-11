Test d’EcoGnomix : miner et s’enrichir !

Creuser maintenant !

Réinvestir son bois

Dans les profondeurs…

Le jeu vous plonge dans l’action dès le début, pour notre plus grand plaisir. Vous découvrez une grotte, des hexagones qui servent de cases où vous allez pouvoir vous placer. Au centre, le chef du village, qui vous envoie bosser pendant qu’il regarde et stocke vos ressources. Seulement voilà, les grottes ne sont pas sûres et grouillent de chauve-souris que votre espèce, les gnomes, n’apprécient pas vraiment. Elles vous volent des ressources à chaque tour, au point de vous forcer, par moment, à fuir et à regagner la surface.Tout EcoGnomix se joue dans la gestion de votre nourriture. S’il existe de nombreuses mécaniques dans ce jeu, c’est celle-ci qui est la plus importante et qui va déterminer la longueur de votre run. Vous débutez avec un certain nombre de portions (qui va dépendre des bonus que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre partie). A la fin de chaque tour, vos gnomes en consomment un certain nombre (qui augmente à chaque étage) et les chauve-souris viennent elles aussi en prendre une partie (dont le nombre augmente aussi au fur et à mesure de votre descente).Si votre nombre de nourriture atteint zéro, les chauve-souris ne sont pas contentes, elles vous attaquent et vous poussent à regagner l’extérieur. Vous sortez donc avec votre butin, principalement du bois et d’autres ressources que nous détaillerons plus bas. Il est alors temps de rentrer dans la seconde phase de jeu : la gestion.Votre bois et quelques autres ressources vont vous servir à construire des bâtiments. Ceux-ci vous permettent d’accéder à de nouvelles ressources. Au centre de la vallée, outre le trou qui vous sert à plonger vers les profondeurs, vous trouvez d’autres mines, à débloquer plus tard, et un grand livre doré. Il s’agit de l’ouvrage de toutes les améliorations. Là, vous pouvez donc acheter divers augmentations : des nouveaux métiers pour vos gnomes, des nouveaux bâtiments à construire, des améliorations disponibles dans les boutiques et ainsi de suite. Revenons donc sur certains aspects.Votre monde est fait d’hexagones, que vous soyez en surface ou en profondeur. Les bâtiments prennent donc un certain nombre d’emplacement et vous avez toute latitude pour les déplacer et les poser sur votre carte. Comme dans toute gestion de villes ou de civilisation, vous ne devez pas oublier qu’une route doit relier les bâtiments, sous peine de voir ledit bâtiment rester complètement inactif. Vous disposez par exemple d’une scierie qui transforme votre bois en planche, d’une sorte de restaurant qui transforme vos morceaux de nourriture en soupe qui vous octroie un bonus au début de votre run, etc. Il existe aussi des habitations, qui améliorent le rendement de vos bâtiments.Concernant les métiers, vos gnomes peuvent en avoir plusieurs. Quand vous descendez dans la mine, vous descendez juste avec un stock de nourriture et de bois. A vous de dépenser votre bois pour sélectionner les gnomes dont vous avez besoin. Chasseur pour récupérer de la nourriture, bûcherons pour farmer du bois, et ainsi de suite, en fonction de ce que vous débloquez.Les magasins, quant à eux, sont accessibles à certains moments de votre progression, vous permettant d’acheter des améliorations pour vos gnomes, pour les rendre plus efficace, plus fort, augmentant leur portée, etc.Comme dans tous les rogue lite, vous allez arpenter encore et encore la mine. Sa génération est à chaque fois procédurale, vous réservant quelques surprises. Des points de passage, à certaines profondeurs, vous mettent face à un boss, le vaincre vous permet de descendre encore plus profondément.Au fur et à mesure, vous allez apprendre différentes mécaniques. Des nids de chauve-souris peuvent être présents sur la carte, les détruire devient alors votre priorité : les laisser intactes augmente votre nombre de bestioles venant voler votre nourriture à la fin de chaque tour. Oui, chaque tour, pas chaque étage. A vous donc de décider quand vous quittez les lieux pour descendre encore.A chaque début de tour, vous allez pouvoir ouvrir le menu des gnomes avec Y : cela vous permet de choisir et de générer un gnome si vous en avez besoin. Ensuite, avec A, vous attrapez votre gnome et le placez sur l’un des hexagones pour qu’il agisse. Vous lancez ensuite le tour avec X. Tout se déroule alors de façon automatique pendant 7 actions. Selon le métier de votre gnome, les ennemis qui sont sur le terrain, les ressources à proximité, votre personnage va effectuer différentes choses. Il dispose d’ailleurs d’une barre de vie en cas d’attaque. A la fin de chaque tour, outre l’arrivée des chauve-souris, un autre phénomène se produit : les cases se fissurent ou se détruisent si elles sont déjà fissurées. Si votre gnome est sur une case fissurée à la fin du tour, il tombe dans l'abîme.Autant vous dire que la gestion de votre run va être plutôt sportive. Car vous allez devoir gérer votre propre envie de prendre le plus de ressource, tout en survivant aux chauve-souris ou au sol qui s’effondre. Heureusement, perdre votre run n’est pas vraiment punitif et parfois, il faudra savoir renoncer pour remonter, débloquer de nouveaux bonus et repartir à l’aventure. Le jeu s’octroie même le luxe de vous offrir une caméra mobile, que vous allez pouvoir tourner autour de vos personnages. Un choix intéressant, surtout quand on voit que ce type de jeu (de gestion et de rogue lite) ne réclame pas nécessairement ce type de gestion d’angles de vue. Cela aura cependant son importance pour les combats de boss, très intenses.