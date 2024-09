La manette sans fil phosphorescente REMATCH GLOW Boo Hoo pour Switch bientôt disponible

Galerie images



Pour attribuer une commande à un bouton, maintenez le bouton « fonction » enfoncé, puis appuyez sur le bouton arrière que vous souhaitez configurer. Quand la LED du bouton « fonction » commence à clignoter, appuyez sur n'importe quel bouton de la manette pour l'attribuer à l'un des boutons arrière. La LED clignote rapidement trois fois pour confirmer que la programmation a réussi. Pour supprimer une commande ou désactiver les boutons arrière, maintenez le bouton « fonction » enfoncé et appuyez deux fois sur le bouton arrière concerné.

Nos manettes REMATCH GLOW phosphorescentes raviront les joueurs sur Nintendo Switch à l'approche des fêtes. C’est un objet à collectionner et un cadeau idéal à un prix abordable.

PDP, en partenariat avec Turtle Beach Corporation, dévoile une toute nouvelle manette pour les fans de Nintendo Switch : la REMATCH GLOW Boo Hoo. Cette manette sans fil sous licence officielle se distingue par son design phosphorescent unique, inspiré du célèbre fantôme Boo de l'univers Nintendo.Le timing est opportun : les joueurs pourront illuminer leurs parties avec ce modèle original, qui promet d'être à la fois un accessoire de collection et surtout... une bonne idée de cadeau pour les Fêtes de fin d'année.La REMATCH GLOW Boo Hoo offre une autonomie impressionnante de 40 heures, des capteurs de motion control pour une expérience immersive, et une portée sans fil à faible latence de 9 mètres. On vous rappelle que les manettes de fabricants tiers ne sont pas compatibles avec la fonction de vibration que vous aurez dans les manettes Nintendo Classic Controller Pro officielles.En plus de cela, deux boutons arrière reprogrammables sont intégrés, offrant encore plus de personnalisation aux joueurs. On est allé chercher comment se faisait cette reprogrammation des boutons, et on a trouvé l'info sur le site de PDP :En parallèle de la manette, PDP propose également un nouvel étui de voyage Boo Hoo Plus GLOW pour Nintendo Switch, également phosphorescent, parfait pour transporter la console avec style tout en affichant son amour pour l'univers de Boo.La manette sans fil REMATCH GLOW Boo Hoo est disponible dès maintenant en précommande au prix de 59,99 €. Quant à l’étui de voyage Boo Hoo Plus GLOW, il sera bientôt disponible en précommande au prix de 19,99 €. Les deux produits sortiront officiellement le 8 octobre 2024.Cris Keirn, PDG de Turtle Beach Corporation, a déclaré :Voici un design d'accessoire plutôt réussi à notre avis, qui exploite bien la petite timidité maladive de Boo entre la version "de jour" et la version "de nuit" ! Une idée cadeau pour la fin de l'année, c'est certain, car on n'a jamais assez de manettes chez soi, et on peut avoir envie de changer de pochette de transport !Source : Communiqué de presse