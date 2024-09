Transformers : Épreuves Galactiques dévoile ses 11 personnages jouables dans une nouvelle bande-annonce

TRANSFORMERS: Galactic Trials | Gameplay Trailer | UK | PEGI Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous sommes ravis de donner aux fans un tout nouvel aperçu de Transformers : Épreuves Galactiques et nous avons hâte qu'ils découvrent les combats pleins d'action et les courses à grande vitesse qui les attendent dans le jeu.

Transformers : Épreuves Galactiques vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce présentant les 11 personnages jouables du jeu, mêlant course et rogue-lite. Le jeu, développé par 3DClouds et édité par Outright Games en partenariat avec Hasbro, sortira le 11 octobre 2024 sur Nintendo Switch, Xbox, PlayStation 4 et PlayStation 5.Dans ce nouvel opus, les joueurs incarneront certains des personnages les plus emblématiques de la franchise Transformers, tels qu'Optimus Prime, Bumblebee, Elita-1 et Megatron, dans une mission visant à récupérer les reliques Prime, puissantes artefacts dérobés par Nemesis Prime.La bande-annonce met en lumière les capacités uniques de chaque robot, notamment la hache gravitationnelle d'Optimus Prime, les dards de plasma de Bumblebee et la pluie de missiles d'Elita-1. Chaque personnage dispose de deux compétences spéciales et peut utiliser une gamme de huit armes pour personnaliser son approche lors des courses.En mode Épreuves Galactiques, les joueurs pourront améliorer leur vitesse, leurs dégâts et leur maniabilité en récupérant des reliques tout au long du jeu. Un mode Arcade multijoueur local permettra également de s'affronter entre amis, ajoutant encore plus de fun à cette aventure hybride.Stephanie Malham, directrice générale d'Outright Games, a déclaré :Le jeu promet d’apporter une touche unique à l’univers Transformers, avec un gameplay mêlant habilement course et combat dans un style rogue-lite. Avec l'anniversaire des 40 ans de la franchise, cette sortie est particulièrement attendue par les fans, qui pourront bientôt se plonger dans cet univers.Transformers : Épreuves Galactiques sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et les autres consoles à partir du 11 octobre 2024. Une sortie opportune puisqu'un nouveau film Transformers est en approche au cinéma : Transformer Le Commencement, attendu pour le 24 octobre dans les salles obscures.Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Communiqué de presse