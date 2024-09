Stories from Sol: The Gun-Dog disponible le 20 février 2025 avec un nouveau mode Full-Color

Galerie images



Le visual novel de science-fiction Stories from Sol: The Gun-Dog débarque officiellement le 20 février 2025 ! Annoncé par Microids Distribution France, ce jeu d'aventure immersif plongera les joueurs dans une grande intrigue aux accents rétro.En plus de la date de sortie, une toute nouvelle bande-annonce révèle le mode "Full-Color", une option inédite qui apporte des couleurs vives à l'expérience visuelle du jeu, initialement inspiré par l'esthétique des classiques PC-9800.Une mise à jour de la démo sera également disponible dès le 19 septembre pour Nintendo Switch : cela permettra d'explorer cet univers coloré bien en amont de sa sortie officielle en 2025.Dans Stories from Sol: The Gun-Dog, l'histoire se déroule après la fin de la Guerre Solaire. Vous incarnez le responsable de la sécurité à bord du vaisseau de patrouille jovien Gun-Dog, en mission pour enquêter sur des signaux mystérieux aux confins de l'espace. Mais une menace inattendue émerge, mettant en péril non seulement le vaisseau, mais aussi tout son équipage. Le joueur devra naviguer dans un monde de conspirations et de paranoïa tout en tentant de résoudre le mystère qui entoure le Gun-Dog.Ce visual novel se distingue par ses hommages aux classiques de la science-fiction des années 80, offrant une expérience mêlant enquête, interactions avec l'équipage, et des scènes visuellement saisissantes. Les mécanismes point-and-click permettront aux joueurs d'explorer différents lieux à bord du vaisseau, d'interagir avec des objets et de révéler des indices cruciaux pour progresser dans l'histoire.L'équipage du Gun-Dog est composé de personnages uniques et charismatiques, chacun avec sa propre histoire et ses propres motivations. Du mystérieux Capitaine Bartermews à la fougueuse Lieutenant Commandant Cassandra Quinn, les joueurs devront décider avec qui s'allier pour découvrir la vérité.Stories from Sol: The Gun-Dog sortira en version physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, ainsi qu'en numérique sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en plusieurs langues, dont le français.C'est donc une aventure pour le moins originale qui nous attend, en version complète dès le 20 février 2025 ! Ne manquez pas la démo, déjà disponible avec une mise à jour prévue le 19 septembre prochain, sur l'eShop de la Nintendo Switch.Le visual novel est un genre prisé sur la Nintendo Switch : ce titre vous intéresse-t-il ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou comme toujours avec la communauté sur notre serveur Discord Source : Communiqué de presse