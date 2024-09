Nintendo présente 5 nouveaux plateaux de Super Mario Party Jamboree

Des virées shopping, des courses à toute allure... et un volcan en activité ?!

Préparez-vous à découvrir cinq nouveaux plateaux pleins de surprises dans #SuperMarioPartyJamboree ! pic.twitter.com/meoihkyMcS — Nintendo France (@NintendoFrance) September 6, 2024

Le 17 octobre prochain, Nintendo lancera sur Nintendo Switch un nouveau party game, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Super Mario Party Jamboree, révélé lors du Nintendo Direct du printemps dernier , et appelé à de belles heures de fun sur nos Switch dès sa sortie !Sur Twitter, Nintendo a dévoilé une vidéo qui nous présente 5 plateaux de jeu :Voici les noms des cinq plateaux présentés :- Île Goomba- Galeries arc-en-ciel- Circuit Déjanté- Bois rieur de Méga Wiggler- Base secrète de BowserChaque plateau aura ses propres mécaniques, ses propres moyens de finir avec le plus d'étoiles tout en jouant le plus mal. La séquence est toutefois trop courte pour que l'on puisse vraiment en savoir plus, à quelques détails près :- Île Goomba : des pluies de pièces permettront aux joueurs de faire le plein- Galeries arc-en-ciel : les Soldes de ce paquebot centre commercial inspiré d'un circuit Mario Kart devraient permettre de s'offrir une étoile à moindres frais- Circuit Déjanté : les joueurs sont dans des karts avec ce que cela promet d'accrochages et de... raccourcis- Bois rieur de Méga Wiggler : le positionnement central de Méga Wiggler sera impacté par le son de la cloche de Daisy- Base secrète de Bowser : Bowser sort de nulle part, littéralement, pour chambouler l'organisation du plateauIl nous tarde de pouvoir jouer à Super Mario Party Jamboree, le nouveau mode Minigame Bay semblait déjà très prometteur : rendez-vous le 17 octobre 2024 sur Nintendo Switch !