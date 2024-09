ACA NEOGEO Selection Vol. 1 et Vol. 2 annoncés sur Switch au Japon

ACA NEOGEO Selection Vol. 1 :

ACA NEOGEO Selection Vol. 2

Pour le moment uniquement annoncés pour le marché nippon, ACA (Arcade Archives) NEOGEO Volume 1 & 2 seront proposés au prix de 5 940 yens l'unité. Ce qui équivaut à un peu plus de 37€ l’unité pour nous Français, en raison du très faible cours du yen ces derniers mois.Les deux volumes auront droit à 10 jeux chacun. Les voici :• Baseball Stars Professional• Fatal Fury 2• Ghost Pilots• Metal Slug 4• Mutation Nation• Neo Turf Masters• Samurai Shodown• Shock Troopers: 2nd Squad• Stakes Winner 2• The King of Fighters ’95Les porte-étendards de ce volume 1 étant très certainement Fatal Fury 2 – série qui a vu naître Terry Bogard, désormais indispensable du paysage des jeux de combats en tout genre -, Metal Slug 4 – shoot’em up emblématique du début des années 2000 - et The King of Fighters ’95 – a marqué les débuts du fameux format "3 vs 3", devenant une référence dans les jeux de combat de type arcade -.• Alpha Mission II• Garou: Mark of the Wolves• Metal Slug X• Riding Hero• Samurai Shodown V• Savage Reign• Shock Troopers• The King of Fighters ’94• Top Hunter: Roddy & Cathy• Top Player’s GolfLes précommandes pour la version physique sont désormais disponibles au Japon et sur des sites tels que Bic Camera . Aucune information n'a encore été donnée sur une sortie en Occident, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'évolution de la situation.Source : My Nintendo News