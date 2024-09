Space Adventure Cobra – The Awakening : le retour de Cobra en 2025

Space Adventure Cobra - The Awakening - Reveal Teaser FR Retrouvez la vidéo sur YouTube

Développé par le studio Magic Pockets, le jeu propose de revivre les 12 premiers épisodes de l'anime emblématique Cobra, centré sur l'arc mythique du trésor du capitaine Nelson. Les joueurs pourront replonger dans les aventures palpitantes de Cobra, personnage charismatique créé par Buichi Terasawa en 1978, devenu un incontournable de la science-fiction.Le jeu avait été annoncé par Microids au printemps 2023 , près de 18 mois se sont écoulés depuis cette révélation. Voici la vidéo annonçant de la sortie du jeu en 2025, il faut patienter quelques secondes pour voir du gameplay :Avec son bras gauche cybernétique renfermant le légendaire Rayon Delta et accompagné de sa fidèle partenaire Armanoïde, Cobra devra une nouvelle fois affronter de terribles pirates de l'espace et découvrir des secrets cachés aux confins de l'univers. Le jeu se veut fidèle à l'esprit de l'anime de 1982 tout en apportant une touche moderne avec des graphismes soignés et un gameplay dynamique.Prévu pour une sortie mondiale en 2025 sur consoles et PC, Space Adventure Cobra – The Awakening promet de satisfaire aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus. L'attente sera longue, mais elle en vaudra espéerons-le la peine, les premières images du jeu augurent d'un jeu d'action peut-être avec des accents de Metroidvania, mais nous en saurons plus l'année prochaine à l'approche de la sortie du jeu.