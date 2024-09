Zelda Tears of the Kingdom a failli porter un tout autre nom

« Laisser sous-entendre que le Dragon de lumière pouvait être Zelda aurait été un problème, et cela a également eu une importance dans le choix du titre du jeu. L'un des candidats au titre vers la fin du développement était bel et bien 'Tears of the Dragon'.



Je pense en effet qu'avoir le mot-clé 'dragon' dans le titre était une mauvaise idée. Nous voulions afficher des motifs de dragon sur le logo, mais nous en avons finalement décidé autrement. Tout ça aurait forcément attiré les regards sur le Dragon de Lumière, mais rien d'autre de bon ne me venait à l'esprit, et nous manquions de temps de développement .... »

C’est le nouvel ouvrage en l’honneur de la saga légendaire, « Master Works », qui a vendu la mèche. Dans ce dernier, son producteur emblématique, Eiji Aonuma, révèle qu'il y a eu une période pendant ce long projet qu’est Zelda TOTK où le nom avait été ” Tears of the Dragon » !Voici une traduction du témoignage d’Aonuma :Au final, un membre de l'équipe a suggéré d'incorporer le mot « Kingdom » dans le titre, et c'est ainsi que « Tears of the Kingdom » est devenu le nom définitif, et que les « dragons » sont finalement apparus dans le logo. L'équipe a également estimé que ce nouveau titre avait toujours un lien avec le dragon de lumière.Pour plus de détails sur Zelda Tears of the Kingdom : Master Works, nous vous invitons à lire la critique détaillée de nos confrères de chez Nintendo Life . Outre le possible changement de nom, ce nouveau livre fourmille d’anecdotes sur des mécaniques de gameplay comme l'Ultrahand ou le combat final par exemple.Cette anecdote mise à part, Tears of the Kingdom a été l'un des jeux majeurs de 2023, tant au niveau critique que commercial. Bien qu'il n'ait pas remporté le très convoité titre de GOTY, il a tout de même atteint les 10 millions d'exemplaires vendus en seulement trois jours. Cela témoigne de l'impact qu'a eu la suite de Zelda: Breath of the Wild, destinée à laisser une empreinte durable dans l'histoire de notre divertissement.Sources : Nintendo Life , Nintendo Everything