Dragon Ball FighterZ se transforme en version 1.38

L'actualité est toujours vivante pour les fans du jeu Dragon Ball FighterZ. Si les fans ont lancé ou relancé le jeu après plusieurs mois, ils auront reconnu la notification de mise à jour pour passer en version 1.38.Alors que nous sommes à seulement 4 semaines du renouveau de la licence marqué par la sortie conjointe du nouveau jeu Dragon Ball: Sparking! Zero (qui n'est toujours pas annoncé sur Nintendo Switch) et la diffusion du premier épisode de la nouvelle série animée DragonBall Daima, notre irrésistible jeu de combat fait des siennes.Ce patch promet d'effectuer un réajustement de l'équilibrage entres les capacités de chaque combattant. Le jeu ayant connu un très gros succès sur la scène compétitive, il fait très souvent l'objet de modifications afin d'homogénéiser le niveau de chaque personnage. En effet, il serait difficile de croire que Nappa pourrait combattre plus d'une seconde contre Beerus ou Gogeta Blue.Vous allez donc etre amenés à constater des changements au niveau des forces et des faiblesses des 44 combattants débloqués depuis le jeu principal et ses "Fighter Z Pass". D'autres changements de gameplay ont été apportés et pour les pros de la manette, nous vous envoyons vers l e lien de Bandai Namco détaillant avec exactitude ceux-ci.Alors tous à vos manettes, rassemblez votre énergie pour sortir vos meilleurs Kaméhaméas !