Un Pikachu sauvage apparaît au Nintendo Museum

Le 2 octobre 2024 sera sans doute un jour particulier pour les fans de Nintendo et de notre célèbre plombier moustachu. Comme nous vous le disions il y a quelques semaines , le Nintendo Museum est sur le point d'ouvrir ses portes et de conquérir le cœur des joueurs.Lors de la dernière présentation effectuée par Shigeru Miyamoto, nous étions sans nouvelles de la licence Pokémon qui a grandement participé à l'expansion et la reconnaissance de Nintendo dans le monde.Aujourd’hui, c'est un coup de tonnerre qui s'abat sur le musée. Pikachu a encore fait des siennes et fait son apparition sur une des célèbres plaques d'égout aussi appelées Pokefuta (contraction de Pokemon et Futa pour couvercle) du musée.La plaque d'égout sera magnifiée par le fidèle compagnon de Sacha accompagné d'une Pokeball, s'échappant de la légendaire Game Boy Frigo. Le contour de la plaque orné de vert rappelant l'écran à cristaux liquides de la console portable préférée des enfants nés dans les années 1980-90.Plus de 200 plaques d’égoûts se dissimuleraient sur les trottoirs des différentes provinces du Japon ! Serez-vous donc prêt à compléter votre pokédex de Pokefuta ?