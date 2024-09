Lapin, le plateformer coréen qui va vous faire bondir sur Switch

Une histoire de déracinement et d'espoir

LAPIN game full release Trailer | 2023.08.30 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le destin de cinq lapins bascule lorsqu'ils voient leur terrier détruit. Exilés de leur maison, ils doivent faire face à un monde inconnu et hostile. Suivez le parcours de Liebe, Bianca, Capitaine, José et Montblanc, semé d'embûches et partagez leur quête d'un nouveau foyer. Un récit touchant sur l'amitié, la résilience et la force de la nature qui a déjà su émouvoir les joueurs dont les retours sont très positifs.Une ambiance douce, des environnements pastel, une bande-son poétique, qui englobent un plateformer pas toujours tendre. C’est une parenthèse poétique à la croisée des jeux Ori et Celeste.Développé par les coréens du Studio Doodal et porté sur Switch par leurs compatriotes de chez CFK, Lapin est un jeu qui s'adresse aux joueurs en quête de défis. Ses graphismes enchanteurs, son histoire touchante et son gameplay exigeant en font un titre incontournable pour les amateurs de plateformes.En attendant une date de sortie officielle, une chose est sûre : Lapin fera bientôt son terrier sur Switch.