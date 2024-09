Bande-annonce de présentation pour The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une nouvelle bande-annonce pour The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vient de sortir, et elle nous en met plein la vue. Ce nouveau chapitre de la célèbre saga nous plonge dans une Hyrule en proie à un mystère inquiétant, où les failles temporelles bouleversent l’équilibre du royaume et donnent accès au monde du Néant . Prévu exclusivement sur Nintendo Switch pour le 26 septembre 2024, cet opus se distingue en plaçant enfin la princesse Zelda au cœur de l’action, une grande première dans la série que les fans attendaient avec impatience.Découvrez sans plus attendre cette nouvelle bande-annonce de plus de 5 minutes sur le jeu :Dans cette bande-annonce, on peut en apprendre un peu plus sur l’intrigue : Hyrule est plongé dans le chaos suite à la disparition mystérieuse de Link et du roi, et c'est à Zelda de partir à leur recherche. Accompagnée par Tri, une fée aussi mystérieuse que puissante, la princesse devra utiliser son sceptre magique pour manipuler les fameux "échos", ces répliques d'objets et de créatures qui seront au centre des mécaniques de gameplay.Cette vidéo nous donne un avant-goût des pouvoirs de Zelda, notamment sa capacité à synchroniser et contrôler des objets à distance, ainsi que sa transformation impressionnante en une épéiste redoutable. Un clin d'œil aux fans des anciens jeux, mais avec une innovation marquante.Côté visuel, Echoes of Wisdom s’inspire du style mignon et "rondouillard" du remake de Link's Awakening, avec des décors enchanteurs et des personnages attachants. Ce style, qui pourrait sembler léger au premier abord, contraste avec la gravité de l’histoire, un mélange qui promet d’être un régal pour les yeux et bouleverser les fans au gré du scénario imaginé par Eiji Aonuma et ses équipes.Et pour les collectionneurs, on rappelle qu'une édition spéciale de la Nintendo Switch Lite aux couleurs de la famille royale d’Hyrule sera lancée en même temps que le jeu : bref, le 26 septembre 2024 sera une date à marquer d'une pierre blanche pour les fans de The Legend of Zelda, et nous entraîne dans une fin d'année dense pour la Switch.Alors, que pensez-vous de cette nouvelle bande-annonce ? Êtes-vous impatients d'incarner la princesse Zelda dans cette aventure inédite ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : YouTube