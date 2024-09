[PNCAST] Un podcast Nintendo aux airs de rentrée, plein de promesses !

Comment écouter le PNCAST ?

Nouvelle saison avec ce 176e numéros du PNCAST, le podcast de Puissance Nintendo, enregistré le 12 septembre 2024. Quelques changements pour notre émission avec l'arrivée d'Axfili dans les intervenants, et le retour de Boris. Avec Guiome, autour de Xavier, cette émission de rentrée est l'occasion de se remettre dans le bain avec une actualitéé, déjà, chargée.En effet, la fin du mois d'août a été rythmée par plusieurs événements orchestrés par Nintendo : un doublé avec un Indie World immédiatement suivi d'un Nintendo Direct: Partner Showcase, puis peu après un Nintendo Direct Musée Nintendo avec un Shigeru Miyamoto aux anges. Le tout au milieu d'une quantité effroyables de sorties. Cela nous donne un programme chargé, surtout si on ajoute à cela la perspective d'une nouvelle console Nintendo dans les prochains mois : "En route vers la Switch 2 (nom provisoire)" est le nom d'une rubrique qui nous permettra de faire le point sur les dernières rumeurs en vogue concernant cette prochaine machine.Au programme de ce 176e PNCAST :- Focus : Indie World et Nintendo Direct- Actu : Musée Nintendo, départ de Stéphan Bole- En route vers la Switch 2- Nos jeux de l'été- La rentrée sur Nintendo SwitchVous pouvez écouter le PNCAST via ce lecteur :Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Music - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Nous vous avons entendu : vous souhaitez plus de régularité, nous nous y engageons en cette période de rentrée alors que nous pouvons espérer que l'actualité sera suffisamment dense et les sujets suffisamment nombreux pour nous permettre de vous proposer une émission de qualité avec une fréquence plus rapide. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir de nouvelles voix dans l'émission, pour s'assurer de la disponibilité des uns et des autres plus régulièrement !Merci de nous laisser un avis : vos étoiles brillent dans nos yeux et on vous remercie ! Après 140 avis sur Apple Podcasts, notre note moyenne reste à 4.9, un grand merci à tous pour votre soutien ! On prépare d'autres changements qui on l'espère vous plairont : on se donne donc rendez-vous déjà pour un prochain PNCAST très bientôt !Merci à Guiome, Boris et au petit nouveau dans l'équipe Axfili pour leur participation à ce podcast ! Le conducteur a été préparé par Boris. Bonne écoute à tous !