Annonce de la PS5 Pro : un prix qui fait parler

Après plus d'un an de rumeurs, Sony a enfin levé le voile sur sa PlayStation 5 Pro en ce mercredi 11 septembre. Au-delà de ses spécificités techniques très impressionnantes, surtout comparé à une Switch pour nous autres fans de Nintendo, ce qui a massivement retenu l’attention des joueurs est bel et bien son prix : 799 euros ! Et ce, sans lecteur de disque et sans socle.Là où une PS5 digital coûte à l’heure actuelle 450 euros et une PS5 avec lecteur de disque 550 euros (cela peut fluctuer en fonction des enseignes). Sans même parler des différents modèles de Switch qui oscillent entre 200 (Lite) et 320 euros (OLED). Un fossé d’un point de vue financier qui fait énormément réagir depuis mercredi.Présentée dans une vidéo technique de 9 minutes par l'architecte système Mark Cerny, la PS5 Pro se targue de meilleures performances, de vitesses de calcul plus élevées et d'un stockage de jeux plus important. Le GPU est plus puissant et l'upscaling piloté par IA augmente la résolution effective des jeux, même à un framerate plus élevé. L'amélioration du ray-tracing est également un point fort de la nouvelle machine.Les jeux existants devront être mis à jour pour bénéficier de certaines de ces fonctionnalités, mais des milliers de jeux PS4 et PS5 existants bénéficieront d'une amélioration des performances de base.La mise à jour coûteuse sera opérationnelle le 7 novembre prochain, date de lancement de la PS5 Pro. Également date de sortie d’un certain... Mario et Luigi : L’Epopée fraternelle : « Coucou Sony ». On lutte avec les armes qu'on a !La PS5 Pro arrive quatre ans après le début du cycle actuel de la console — déjà, et à un moment où certains nouveaux jeux ont du mal à atteindre des taux de rafraîchissement plus élevés, même avec des résolutions compromises. La PS5 Pro vise à surmonter ces difficultés grâce à des spécifications plus puissantes qui permettent aux jeux de tourner en 60 images / seconde tout en ressemblant au mode « fidélité » sur le matériel existant.Une console séduisante donc d’un point de vue technique. Mais cela justifie-t-il ce prix choquant de 800€ ? Certes, ces nouveaux composants ont un coût, c’est indéniable. Sans omettre la marge que devrait réaliser PlayStation sur chacune de ces consoles. En tout cas, les joueurs sont quasiment unanimes sur le sujet : "Playstation, for the payers", "700 livres, c'est carrément de la folie", "800€ pour plus de détails en arrière-plan c'est ridicule", avec sarcasme parfois, "C'est trop généreux, ils auraient du vendre la manette séparément".Si l’on en croît son PDG, PlayStation a l’intention de cibler les familles sur cette génération de consoles, avec des jeux comme Astro Bot ou Lego Horizon Adventures. Un double discours donc avec d'un côté une version de la PS5 moins puissante dont le prix la rend accessible aux familles, et de l'autre une console premium à 800€.Pour Sony, quand vous avez en face une Switch qui coûte 530€ de moins, la segmentation du marché semble la meilleure réponse à apporter, en positionnant une même console sur deux niveaux de prix radicalement différent.Pour la grande majorité des familles, une console de jeu sert simplement à divertir. Peu d’entre elles sont portées sur la puissance. C’est plus l’argument du prix qui tranchera. 800€ contre 270€, le choix est vite fait, mais il existe très certainement un public pour un petit bijou de technologie comme celui-ci. Dans le fond, un PC haut de gamme peut coûter plusieurs milliers d'euros, nous disions-nous dans le tout dernier PNCAST . Nintendo a donc peu de soucis à se faire sur le segment « famille » à l’heure actuelle. Big N reste le roi des foyers.Cependant, concernant la problématique du prix, ne nous voilons pas la face. Nintendo va très certainement lui aussi (devoir) augmenter ses tarifs pour sa prochaine console. Et la raison est tout bonnement structurelle. Comme l'affirment nos confrères de chez Gamesindustry , les coûts de fabrication sont beaucoup plus élevés qu'auparavant.De ce fait, l'industrie n'est plus en mesure d'exercer une activité commerciale agressive à perte (sur la vente de consoles). La marge est devenue encore plus importante en 2024. Il y a fort à parier que la prochaine Switch coûtera autour de 400 euros, si ce n'est plus. Une belle augmentation donc comparée à la génération actuelle. Mais difficile néanmoins d'imaginer Nintendo commercialiser une console à 700 ou 800 euros...Ses choix techniques, en tout cas, semblent contraints par la volonté de proposer une console qui permette à Nintendo de réaliser un bénéfice sur chaque console vendue, tout en restant à un prix de vente suffisamment attractif. Si on regarde le prix d'une console sur les 30 dernières années et que l'on rapporte le prix par rapport à l'inflation d'aujourd'hui, une console Nintendo a toujours représenté un budget raisonnable, et ce ne sont pas les consoles les moins chères qui se sont le mieux vendues. Ainsi, si la Switch sortait aujourd'hui, elle serait certainement vendue 399 dollars, peut-on lire sur un message de Reddit qui a rapporté le prix d'une machine au prix 2024 rapporté à l'inflation.De là à pouvoir déterminer, sans autre information, le prix de vente de la prochaine console de salon Nintendo, il n'y a qu'un pas que nous n'oserons pas franchir. Il nous semble toutefois intéressant de vous demander ce que vous pensez, d'une part, du prix de la PS5 Pro : ces 799€ sont-ils de nature à vous freiner dans votre achat s'il était envisagé ? Quel prix seriez-vous prêt à mettre pour la prochaine console de salon Nintendo ?