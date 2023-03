Microids et TMS développent un jeu vidéo tiré de l'anime culte Cobra

Nous sommes ravis de travailler sur cette adaptation de Cobra, un anime légendaire qui a marqué des millions de spectateurs à travers le monde. Nous avons à cœur de respecter l'univers et les personnages créés par Buichi Terasawa, tout en proposant une expérience de jeu immersive et fidèle à l'esprit de la série. Le jeu Cobra s'annonce comme une grande aventure pour les fans et les joueurs en quête d'un univers riche et captivant

Nous avons été impressionnés par la passion et le professionnalisme de l'équipe de Microids, et nous sommes convaincus que les amoureux de Cobra seront ravis de découvrir ce nouveau jeu vidéo. Nous sommes impatients de voir le résultat final, qui promet de ravir les fans

Microids et TMS signent un accord d'édition pour développer un jeu vidéo tiré de l'anime culte Cobra. Ce jeu sera disponible sur consoles et PC, et permettra aux joueurs d'incarner Cobra, célèbre chasseur de primes galactique, dans un univers futuriste et coloré.La série d'animation, produite par TMS et basée sur le manga de Buichi Terasawa, a captivé plusieurs générations de fans grâce à son intrigue complexe et ses rebondissements, ainsi qu'à son duo iconique formé avec Armanoïde.Stéphane Longeard, CEO de Microids, a exprimé sa satisfaction de travailler sur cette adaptation de Cobra, conscient qu'il s'agit d'un anime légendaire qui a marqué des millions de téléspectateurs à travers le monde.De son côté, Tadashi Takezaki, PDG de TMS Entertainment, a souligné l'impressionnante passion et le professionnalisme de l'équipe de Microids (on n'en attendait pas moins dans un communiqué officiel, à vrai dire) :Le nom du jeu et d'autres détails n'ont pas encore été dévoilés, mais cette annonce a déjà suscité l'enthousiasme chez les fans de la série qui attendent impatiemment de nouvelles informations sur cette adaptation vidéoludique de l'anime culte Cobra.Êtes-vous curieux comme nous le sommes de ce que pourrait donner une telle adaptation en jeu vidéo de l'anime Cobra ? N'hésitez pas à commenter l'actualité en commentaire ci-dessous ou à venir chercher d'autres fans sur notre serveur Discord