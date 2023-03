Une édition physique de Vernal Edge annoncée pour PS5, PS4 et Switch

Galerie images 14/03/2023









Red Art Games a annoncé qu'une édition physique du jeu Vernal Edge sera disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4 et Switch le 29 septembre 2023. Les précommandes de cette édition seront disponibles à partir du 16 mars à 12h00 heure européenne auprès de différents revendeurs comme VGP ou Red Art Games.Vernal Edge est un metroidvania d'action-aventure en 2D dans lequel les joueurs incarnent Vernal, une jeune femme à la recherche de son père sur un ensemble d'îles flottantes gouvernées par l'église autoritaire d'Aloe. Elle est accompagnée dans sa quête par un automate amnésique prénommé Chervil.Le jeu est déjà disponible en version numérique pour PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, et PC via Steam et Epic Games Store. Les joueurs retrouveront donc dans le cadre de cette sortie physique un jeu rythmé, avec des combats intenses et un environnement tout en pixel art plutôt soigné.Si vous cherchez à obtenir votre propre copie physique de Vernal Edge, assurez-vous de précommander dès le 16 mars prochain. Voici quelques visuels disponibles sur la fiche du jeu disponible sur nintendo.fr.