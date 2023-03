Pokémon s'intéresse aux NFT

Le monde du jeu vidéo est constamment impacté par les progrès technologiques : le tactile, la détection de mouvement, la réalité virtuelle... et peut être bientôt par les NFT. Ces jetons numériques qui participent à l'attestation d'un bien. Ce sujet, étroitement lié à la blockchain, fait partie de ce qu'on appelle désormais Web 3.The Pokémon Company, pas forcément toujours à la pointe en terme de matière technique, entend cependant s'intéresser à ce sujet. C'est du moins ce que laisse entendre la dernière offre d'emploi publié : l'entreprise derrière les jeux Pokémon recherche un candidat disposant "d'une connaissance approfondie du Web 3, dont les technologies blockchain, NFT et/ou du metaverse.Il n'en fallait pas plus pour affoler tous ceux qui voient déjà arriver des NFT de Pokémon. Si cela est évidemment possible, rappelons que cette offre d'emploi n'officialise rien du tout si ce n'est que ce domaine qui pourrait s'avérer porteur à l'avenir, intéresse une grande entreprise comme The Pokémon Company.Dans le passé, d'autres éditeurs de jeux vidéo ont tenté de se lancer dans les NFT. À ce jour, aucun projet n'a réellement percé sur ce sujet.Source : GoNintendo