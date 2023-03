Microsoft annonce un accord de 10 ans avec Ubitus, déjà fournisseur de cloud gaming pour la Switch

Microsoft and Ubitus @ubituskk, a leading cloud gaming provider, have signed a 10-year partnership to stream Xbox PC Games as well as Activision Blizzard titles after the acquisition closes. Our commitment is to give more players, more choice. — Phil Spencer (@XboxP3) March 15, 2023

Microsoft a annoncé aujourd'hui un accord de 10 ans avec Ubitus, fournisseur de cloud gaming basé au Japon, pour offrir ses jeux sur la plateforme de streaming de jeux vidéo. Cette entente permettra à Ubitus de "diffuser des jeux Xbox PC ainsi que des titres d'Activision Blizzard après la clôture de l'acquisition", a déclaré Phil Spencer, directeur de Xbox, dans une interview accordée à GamesRadar.Phil Spencer a commenté ce partenariat sur les réseaux sociaux :Cette annonce est la dernière en date d'une série d'accords de plusieurs années signés par Microsoft pour élargir son offre de jeux vidéo sur plusieurs supports, dans un contexte de fusion-acquisition d'un autre géant du secteur, Activision-Blizzard.Microsoft s'est d'ailleurs engagé à proposer les jeux Call of Duty sur Switch pendant 10 ans si le projet est validé par les autorités. Ce nouveau partenariat, d'ailleurs, permettra également à Ubitus de proposer des jeux de la marque Activision-Blizzard, comme la célèbre franchise Call of Duty, justement.Cette collaboration pourrait se révéler bénéfique pour les joueurs de la Switch, qui pourraient ainsi profiter de jeux Xbox et Activision-Blizzard via la plateforme d'Ubitus, qui se trouve être la solution de Cloud Gaming de la Switch. De là à en conclure que ce partenariat est justement le moyen qui permettra à Microsoft de proposer les jeux qu'il souhaite sur Switch à moindre frais de développement, il n'y a qu'un pas.Cet accord de 10 ans entre Microsoft et Ubitus est donc loin d'être anodin : on sait que le jeu vidéo dans le cloud présente encore de nombreux challenges en termes de puissance nécessaire et de fiabilité de la connexion Internet.Source : NintendoWorldReport.com