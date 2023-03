Doug Bowser n'a "rien à annoncer" concernant une future console

Les ventes de la Nintendo Switch, qui rentre dans sa septième année d'existence, sont toujours aussi fortes. Je pense que nous avons encore un line up de jeux très important à venir. Comme l'a dit récemment M. Furukawa (Shuntaro Furukawa, président de Nintendo), la Switch voyage dans un territoire inexploré. Il est passionnant de voir que la demande est toujours là. Il n'y a donc rien à annoncer sur une future console ou un futur appareil, mais nous restons très optimistes sur la Nintendo Switch.



Je devrais être prudent quant à ce que j'aimerais personnellement voir (dans une nouvelle Switch). Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'une des raisons pour lesquelles, même à l'aube de la septième année, nous sommes très confiants dans la capacité de la Switch à réaliser de solides performances au cours des prochaines années, c'est qu'elle reste vraiment cet appareil unique auquel vous pouvez jouer de différentes manières, à la maison, en déplacement. L'une des choses que nous cherchons toujours à faire, c'est de surprendre et d'émerveiller. Comment pouvons-nous introduire de nouvelles façons uniques de jouer ? C'est ce que nous avons toujours à l'esprit.

La Nintendo Switch vient de fêter son 7e anniversaire et la console commence à porter le poids des années sur ses épaules. Pour autant, aucun signe d'une future console Switch 2 n'a pointé le bout de son nez mais les interrogations demeurent !C'est ainsi que Doug Bowser, le patron de Nintendo of America, a été interrogé sur ce sujet à l'occasion d'une interview donnée à Associated Press dans le cadre de la sortie du film d'animation Super Mario Bros. et de l'ouverture du parc d'attraction Super Nintendo World à Hollywood.À la question "Quand sortira la prochaine Switch et quels types de fonctionnalités aimeriez-vous voir arriver ?", Doug Bowser a botté en touche en encensant la console actuelle et en promettant encore de belles choses à venir.Il faudra donc se montrer encore patient avant d'avoir des premières confirmations d'une Switch 2 !Source : Associated Press