[Rumeur] Au CES 2025, on murmure que la Nintendo Switch 2 pourrait sortir en avril 2025

Sortie tous disent avril, annonce ils n'ont pas l'info. — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) January 8, 2025

Alors que l’année 2025 commence à peine, les rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 s’intensifient, alimentées aujourd'hui par des révélations provenant du CES 2025, le célèbre salon de l'électronique à Las Vegas. Cette fois, l'indiscrétion provient de Nicolas Lellouche, journaliste pour Numerama, qui a partagé quelques détails croustillants sur les réseaux sociaux. Si ces révélations ne sont pas officielles, elles n'en restent pas moins très intéressantes puisqu'il est question de la date de sortie de la console !Selon Nicolas Lellouche, plusieurs fabricants d’accessoires exposent déjà des modèles de la future console Nintendo ainsi que des prototypes d’accessoires. Parmi eux, la société Genki aurait affirmé posséder une véritable Switch 2, bien que celle-ci ne soit pas encore officiellement annoncée par Nintendo. Cette information, bien que difficile à vérifier, s’accompagne d’une affirmation de la part du journaliste de Numerama : la Nintendo Switch 2 serait prévue pour une sortie en avril 2025.Lorsqu'un internaute a demandé sur X une précision sur la date d'annonce officielle, Lellouche a répondu que personne n'avait d'informations fiables à ce sujet, mais que « tout le monde dit avril » concernant la sortie. Cela a du sens, on entre dans une nouvelle année fiscale pour Nintendo et donc un lancement de produit permet de très bien commencer l'année, et de plus cela permet de monter en puissance en termes de logistique à une période de l'année où ce sont plutôt les joueurs les plus fidèles qui sont en mesure de mettre la main au portefeuille, le grand public préférera attendre Noël ou un anniversaire.Pour l’instant, rappelons s'il le faut encore que Nintendo n’a fait aucune déclaration officielle concernant la sortie de sa nouvelle console, mais les nombreux leaks de ces deux dernières semaines et les indices provenant des fabricants d’accessoires au CES laissent penser que son annonce pourrait être imminente.Alors, avril sera-t-il le mois de la révolution pour les fans de Big N ? Comme toujours, ces rumeurs doivent être prises avec précaution, mais elles ne manqueront pas d’alimenter les discussions comme c'est déjà le cas dans notre salon rumeurs-leaks sur notre serveur Discord Et vous, qu’attendez-vous de cette Nintendo Switch 2 ? Partagez vos attentes et vos théories en commentaire ci-dessous, on ne serait pas contre une sortie de la console en avril, le tout étant encore de savoir... avec quels jeux ! Quoi qu'il en soit, ne manquez pas l'article de Nicolas Lellouche dans Numerama en ligne ce mercredi matin, avec des photos exclusives !Source : Numerama