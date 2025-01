Donkey Kong Country 3 : Dixie Kong's Double Trouble arrive sur Nintendo Music

Comme chaque semaine depuis la création de l’application, Nintendo a ajouté une nouvelle bande originale de jeu à son catalogue Nintendo Music . Les abonnés NSO peuvent désormais écouter BO de Donkey Kong Country 3 : Dixie Kong's Double Trouble . Jeu de plateforme développé par Rare et publié par Nintendo en 1996. Il s'agit du troisième opus de la série Donkey Kong Country, suivant les aventures de Dixie Kong et son jeune cousin Kiddy Kong, lequel a complètement disparu des radars depuis.La liste complète des titres est disponible ci-dessous :1. Fanfare2. Dixie Beat3. Crazy Calypso4. Northern Kremisphere5. Hangin' at Funky's6. Wrinkly's Save Cave7. Get Fit A-Go-Go8. Wrinkly 649. Brothers Bear10. Sub-Map Shuffle11. Swanky's Slideshow12. Cranky's Showdown13. Showdown Win14. Showdown Lose15. Bonus Time16. Bonus Win17. Bonus Lose18. Stilt Village19. Mill Fever20. Jangle Bells21. Frosty Frolics22. Treetop Tumble23. Enchanted Riverbank24. Hot Pursuit25. Water World26. Cascade Capers27. Nuts and Bolts28. Pokey Pipes29. Rockface Rumble30. Jungle Jitter31. Cavern Caprice32. Rocket Run33. Boss Boogie34. Crystal Chasm35. Krematoa Koncerto36. Big Boss Blues37. Mama Bird38. Chase39. Baddies on Parade40. Game OverSi vous souhaitez écouter cette musique sur l'application Nintendo Music, vous devrez avoir un abonnement Switch Online actif. Cette même bibliothèque contient également les bandes originales de Donkey Kong Country et Donkey Kong Country 2 . Deux sacrées OST il faut l’admettre. Surtout celle de DKC2 qui est très certainement l’une des meilleures de tous les temps. Elle a été composée par David Wise, qui a créé des morceaux mémorables tels que K.Rool Returns (Title Theme), Boss Bossanova (Boss Theme), Stickerbush Symphony (Bramble Blast) ou encore Welcome to Crocodile Isle (Map Screen).A noter qu’avec ce même abonnement, vous pouvez également accéder à la bibliothèque rétro de Nintendo sur Switch, ce qui vous permet de jouer à des jeux comme … Donkey Kong Country 3. Le monde est bien fait.La licence Donkey Kong revient en force ces dernières semaines avec l’arrivée du Land dans le parc Nintendo World , la sortie prochaine de Donkey Kong Country Returns HD le 16 janvier et ces 3 OST donc dans Nintendo Music. A quand un nouvel opus ? Cette année ? En 2D ? En 3D ? Que de questions qui restent en suspens.N’hésitez pas à nous partager votre ressenti dans les commentaires.Sources : Nintendo Soup