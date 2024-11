[Super Nintendo World Direct] La zone Donkey Kong se dévoilera ce soir sur YouTube !

Super Nintendo World Direct : cap sur la jungle de Donkey Kong ce soir

Nintendo nous donne rendez-vous ce soir à 23h (heure française) pour un Super Nintendo World Direct consacré à la très attendue zone Donkey Kong Country. Diffusée en direct sur YouTube, cette présentation de 10 minutes nous plongera au cœur de l’extension dédiée au célèbre gorille et son univers de jungle luxuriante.C'est la toute nouvelle zone qui était en cours de construction depuis plusieurs mois au parc Super Nintendo World d’Universal Studios Japan.Nintendo France indique que la version "française" de cette vidéo sera disponible dès demain matin, à 9h :Cette nouvelle zone thématique, initialement annoncée en 2021 , promet une immersion totale dans l’univers de Donkey Kong.Cette extension proposera son lot d'attractions inédites, des espaces de restauration et d'immanquables nouvelles boutiques, ajoutant environ 70 % de surface supplémentaire à la zone Super Nintendo World. D'abord prévue pour le printemps 2024, divers retards avaient contraint Nintendo et Universal à reporter son ouverture au second semestre 2024 Ce Direct devrait nous permettre de connaitre la date d'ouverture de cette nouvelle zone du parc, et d’en savoir plus sur les attractions, les décors et l’expérience proposée dans cette jungle luxuriante.Nintendo a tenu à préciser qu’aucune annonce liée à un jeu vidéo ne sera faite durant cette présentation. Le Direct se concentrera exclusivement sur Donkey Kong Country au sein du parc. Vous pensiez avoir des infos du remake de Donkey Kong prévu sur Switch début 2025, eh bien ce sera pour une autre fois !Vous pouvez suivre cette présentation en direct sur YouTube et découvrir toutes les surprises que réserve cette nouvelle zone de Super Nintendo World.Et vous, avez-vous hâte de découvrir cette jungle et les attractions DK imaginées par Universal et Nintendo ? Partagez votre enthousiasme en commentaire ou rejoignez-nous sur Discord pour en discuter avec la communauté !Source : Nintendo