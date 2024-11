[Super Nintendo World Direct] Découvrez Donkey Kong Country en version sous-titrée en français

SUPER NINTENDO WORLD™ Direct (Donkey Kong Country) - 12/11/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Suivez le SUPER NINTENDO WORLD™ Direct pour découvrir un aperçu de la nouvelle zone Donkey Kong Country qui fera son ouverture à @USJ_Official ! #NintendoDirect



Regarder la vidéo : https://t.co/6dBo8sLAZe pic.twitter.com/r8fF4hO8ML — Nintendo France (@NintendoFrance) November 12, 2024

Prévue pour le 11 décembre 2024, l'ouverture de Donkey Kong Country à Super Nintendo World est un vrai événement pour les visiteurs d'Universal Studios Osaka. Et qui mieux que le papa de Donkey Kong, Shigeru Miyamoto, pour nous présenter l'offre de services et d'attractions qui seront disponibles ?Ce matin, Nintendo France a mis en ligne sur sa chaîne YouTube la version sous-titrée en français de la vidéo que nous avons résumée hier soir sur PN :Hier, nous vous détaillions le contenu de la vidéo d'origine de présentation de Donkey Kong Country Osaka , une vidéo dans laquelle Shigeru Miyamoto a déambulé dans les allées de la nouvelle zone du parc, découvrant ses restaurants, ses boutiques et ses attractions.On vous renvoie vers notre actualité d'hier pour en savoir plus, mais on vous laisse surtout savourer, ci-dessus, la version traduite en français. Shigeru Miyamoto a l'air très en forme, et son bonheur est communicatif : allez-vous essayer d'organiser un voyage au Japon pour arpenter vous aussi, montre-bracelet Mario ou Donkey Kong au poignet, les allées de Super Nintendo World ?Source : YouTube