La BBC apporte des réponses de l'équipe en charge de Zelda: Echoes of Wisdom à certaines critiques du jeu

Une révélation et un accueil sous haute tension

Performances et menus : des critiques assumées

Le retour des Zelda "top-down" ?

Depuis ses débuts en 1986, The Legend of Zelda a toujours mis en avant Link comme protagoniste principal, tandis que la princesse Zelda jouait un rôle plutôt secondaire, bien qu'important. Mais avec le tout dernier Echoes of Wisdom, tout a changé. Pour la première fois, l’héroïne a pris la tête d’une aventure qui bousculait les codes de la série. Une innovation saluée, mais qui a aussi soulevé pas mal d'interrogations chez les joueurs.Annoncé lors du Nintendo Direct de juin dernier, le jeu a pris tout le monde par surprise, non seulement pour son protagoniste inédit, mais aussi pour son gameplay centré sur une mécanique novatrice : les "échos". Ces objets et ennemis mémorisés peuvent être recréés pour résoudre des énigmes ou surmonter des difficultés, offrant une liberté et une créativité dont Breath of the Wild et Tears of the Kingdom nous avaient déjà donné un bon aperçu. Que ce soit pour escalader un mur en empilant des lits ou pour détourner l’attention d’un boss avec des clones d'ennemis, les possibilités semblent pour le moins infinies. Cependant, la question restait de savoir si les fans accepteraient ces changements radicaux.Eiji Aonuma, producteur de la série, ainsi que les réalisateurs Tomomi Sano et Satoshi Terada, avouent avoir suivi de près les réactions des joueurs après l’annonce. C'est ce que l'on comprend d'un superbe article de la BBC dans sa rubrique technologie "BBC Beats" (voir en source).Si l’accueil général fut enthousiaste, les développeurs étaient particulièrement inquiets quant à la compréhension de cette nouvelle mécanique par les joueurs. "Nous avions peur que le concept des échos ne soit pas bien compris", a ainsi confié Eiji Aonuma. Heureusement, les retours ont rapidement confirmé l’enthousiasme des fans, même si beaucoup ont dû prendre le temps de bien assimiler ces nouvelles fonctionnalités.Malgré ses qualités indéniables, Echoes of Wisdom n’échappe pas à quelques critiques. On vous renvoie d'ailleurs vers notre test de Zelda Echoes of Wisdom pour découvrir notre avis.Les joueurs ont pointé du doigt des problèmes de fluidité liés à la fréquence d’images (le framerate) sur la Switch, ainsi qu’un système de menus jugé... peu pratique. Terada a expliqué que le choix de longs menus déroulants visait à encourager l’expérimentation, en exposant les joueurs à des échos qu’ils n’auraient pas spontanément utilisés. Une intention louable, mais qui a laissé certains joueurs frustrés pour son ergonomie plus délicate à appréhender.Avec ce nouveau Zelda, Nintendo a démontré qu’un Zelda en vue du dessus pouvait encore surprendre. Et de fait, l'éditeur a aussi ravivé l’espoir chez les fans de jeux 2D : oui, il y a encore une place pour des jeux en vue du dessus, même à notre époque en 2024.Les derniers résultats financiers de Nintendo ont donc sans doute rassuré sur ce point, Echoes of Wisdom s'étant vendu à 2.58 millions d'exemplaires en 4 jours . Aonuma lui-même y voit un potentiel inexploité et espère continuer à développer ce format classique, tout en maintenant les grandes aventures 3D.Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : BBC