[Résultats semestriels] 146 millions de Switch, un bon démarrage pour Zelda: Echoes of Wisdom mais des ambitions revues à la baisse pour l'année fiscale

Retour sur les ventes de consoles et de jeux

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom : 2.58 millions d'exemplaires Mario Kart 8 Deluxe : encore 2.31 millions de cartouches vendues ! Paper Mario: The Thousand-Year Door : 1.94 millions (voir plus haut) Luigi's Mansion 2 HD : 1.57 millions Nintendo Switch Sports : 1.26 millions Animal Crossing: New Horizons : 1.09 millions de plus !

Mario Kart 8 Deluxe (64.27 millions) Animal Crossing: New Horizons (46.45 millions) Super Smash Bros. Ultimate (35.14 millions) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (32.29 millions) Super Mario Odyssey (28.50 millions) Pokemon Sword / Pokemon Shield (26.44 millions) Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (25.69 millions) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (21.04 millions) Super Mario Party (20.98 millions) New Super Mario Bros. U Deluxe (17.77 millions)

La digitalisation de Nintendo est en marche

Révision à la baisse des objectifs annuels

Super Mario Party Jamboree : déjà disponible

Mario & Luigi: Brothership : il sort jeudi 7 novembre

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer : édité par Nintendo le 5/12/24

Donkey Kong Country Returns HD : sortie le 16/01/25

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition : sortie le 20/03/2025

Pokémon Legends: Z-A : prévu en 2025

Metroid Prime 4: Beyond : prévu en 2025

PlayStation 2 (Sony) : environ 155 millions d'unités vendues. Nintendo DS (Nintendo) : environ 154,02 millions d'unités vendues. Nintendo Switch (Nintendo) : environ 146,04 millions d'unités vendues (chiffre de septembre 2024). Game Boy et Game Boy Color (Nintendo) : environ 118,69 millions d'unités vendues. PlayStation 4 (Sony) : environ 117,2 millions d'unités vendues.

Sur cette période, les ventes globales ont atteint 523,2 milliards de yens, dont 391 milliards de yens réalisés en dehors du Japon, représentant ainsi 74,7 % du total. Ces résultats, bien qu'en recul par rapport à l'an passé, traduisent un bon maintien de la demande, en grande partie grâce aux sorties de nouveaux titres et aux modèles de consoles en édition spéciale, indique Nintendo.Le profits d'exploitation de Nintendo s'élèvent à 121,5 milliards de yens, malgré des pertes de change de 22,4 milliards de yens compensées par des revenus d'intérêts atteignant 30,8 milliards. Le bénéfice ordinaire a ainsi culminé à 147,1 milliards de yens, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est établi à 108,6 milliards de yens.Nintendo attribue ces performances à des titres phares comme The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, sorti en septembre, qui a réalisé des débuts prometteurs avec 2,58 millions d'exemplaires vendus en seulement quatre jours. En parallèle, les ventes de jeux à succès de la période précédente, comme l'éternel Mario Kart 8 Deluxe (64,27 millions de ventes cumulées), continuent d'alimenter les chiffres de vente de la firme.Durant ce semestre, les ventes de consoles Nintendo Switch ont atteint 4,72 millions d'unités. C'est une baisse marquée par rapport à l'an passé (-31%). La console a manqué d'un titre fort comparable à un certain The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sorti en mai 2023, ce jeu avait fait un bien fou au bilan de Nintendo.Nintendo estime que les éditions spéciales ont permis d'éviter une baisse encore plus sensible : on pense à la Switch Lite édition Hyrule, et on n'oublie pas l'existence du modèle de Switch OLED qui, malgré une baisse de 46 % des ventes, continue de représenter une part importante du total. Dans sa stratégie de multiplication des consoles au sein du foyer, ce modèle à l'écran plus lumineux, plus grand, est un choix pour tout joueur qui privilégie le jeu nomade.Voici le récapitulatif des ventes de consoles Switch de manière plus synthétique :– Total des Switch vendues sur 6 mois : 6.84 millions– Total des Switch classiques vendues : 1.25 millions– Total des Switch OLED vendues sur la période : 4.69 millions– Total des Switch Lite écoulées sur la période : 900 000 unitésDu côté des ventes de jeux vidéo, le total s'élève à 70,28 millions de cartouches. Cela marque une baisse de 27,6 % par rapport à l'année dernière sur la même période. On souligne que neuf titres se sont écoulés à plus d'un million d'exemplaires sur la période, dont des succès récents comme Paper Mario: The Thousand-Year Door (1,94 millions - battant ainsi le nombre du jeu original sur GameCube !) et Luigi’s Mansion 2 HD (1,57 millions).Il nous semble intéressant de faire un petit arrêt sur les million-sellers de cette seule période de 6 mois :Voici le top 10 des ventes de jeux Nintendo depuis leurs sorties respectives :La part des ventes de produits en téléchargement et de services numériques continue de croître, atteignant 56,3 % du total des ventes de logiciels pour la Switch. Là encore, on constate une baisse de 26,5 % des revenus digitaux par rapport à l'an dernier.Cette baisse résulte principalement d'une diminution des ventes de versions téléchargeables de jeux et de contenus additionnels. Néanmoins, Nintendo note que les ventes de titres exclusivement numériques et les abonnements au service Switch Online restent stables, soutenant la transition vers le digital et les sources de revenus récurrentes.On ajoutera que Nintendo travaille à la rétention de ses abonnés, comme en témoigne la sortie récente de Nintendo Music , non évoquée car postérieure à la période concernée par ces ventes mais qui illustre bien cette orientation stratégique.Dans le domaine des jeux sur mobile et des activités sous licence, les revenus se sont élevés à 31,2 milliards de yens, en recul de 43,3 % par rapport à l'année dernière. Cette chute s'explique par la diminution des revenus liés à l'engouement généré par le film Super Mario Bros. sorti en avril 2023.Cependant, Nintendo continue de développer cet axe pour toucher de nouveaux publics au-delà du seul marché des consoles et des purs fans de jeux vidéo. En 2025, l'actualité sera soutenue et on peut parier sur une nouvelle progression de ce segment de l'activité, avec les 40 ans de Mario et l'ouverture de nouveaux parcs d'attractions Super Nintendo World.Nintendo a ajusté à la baisse ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice fiscal 2024-2025, en réponse aux tendances observées sur ce premier semestre. Initialement fixées à 13,5 millions d'unités, les prévisions de ventes de consoles Switch ont été réduites à 12,5 millions d'unités pour l'année (- 1 million).Du côté des logiciels, Nintendo a également révisé son objectif, le passant de 165 millions d'unités à 160 millions, reflet de la baisse générale des ventes de jeux par rapport à la période record de l’année dernière, marquée par le lancement de Tears of the Kingdom.Cette révision tient compte de l'évolution du cycle de vie de la Switch, qui approche de sa huitième année, et d’une diminution de la demande pour le modèle OLED, malgré son succès initial. Nintendo indique qu’il maintient son cap en proposant de nouvelles sorties et des éditions limitées (à l'instar des modèles de Switch Lite Animal Crossing , ou de la Switch OLED Mario ) pour encourager la multiplication des consoles au sein d'un même foyer. Cependant, l'accent est également mis sur la stabilité des services numériques et sur une série de sorties attendues, avec des jeux comme Mario & Luigi: L'Epopée Fraternelle en novembre et Donkey Kong Country Returns HD en janvier 2025, visant à stimuler les ventes durant le second semestre.Nintendo joue donc la carte de la prudence tout en satisfaisant les contraintes réglementaires. Dans un contexte de maturité avancée, Nintendo entend bien capitaliser sur la grande popularité de sa console, avec plus de 146 millions d'exemplaires vendus : autant d'écrans à satisfaire d'expériences ludiques, avec les incontournables inépuisables comme Mario Kart 8 Deluxe, les sorties plus récentes comme Mario Wonder ou le nouveau Mario & Luigi. Dans les prochains mois, Nintendo rappelle son calendrier de sorties :La Switch parviendra-t-elle à se hisser au top des consoles les plus vendues au monde ? Voici pour rappel le classement, tenant compte des tous derniers chiffres de Nintendo :On ne s'attendait pas à un bilan aussi bon que l'année dernière, exceptionnelle. Pour autant, la performance de Nintendo reste solide, même si on note une décélération des ventes, plutôt normale alors qu'on approche du 8e anniversaire de la console. Et vous, que pensez-vous des résultats financiers de Nintendo et de l'avenir de la Switch ? Peut-elle encore maintenir sa popularité face aux générations courantes qui, on le voit, semblent à la peine dans un secteur en proie aux nombreuses difficultés ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Sources : Nintendo Japon ici et là