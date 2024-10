Tout sur Nintendo Music, la nouvelle appli musicale pour abonnés Nintendo Switch Online

Découvrez Nintendo Music ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Music, a new smart-device app exclusively for #NintendoSwitchOnline members, lets you stream or download music from Nintendo’s library of soundtracks!



Nintendo Music will be released later today! Learn more: https://t.co/X5uL1ThupO pic.twitter.com/2NOu7k22zf — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 30, 2024

Nintendo Music CM 勉強篇 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Music CM 洗濯篇 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Music CM 帰り道篇 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Music (publicité JP) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Music CM バス停篇 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Liste de tous les jeux inclus dans l'application Nintendo Music



Animal Crossing: New Horizons

Donkey Kong Country

Fire Emblem: The Blazing Blade

Kirby’s Dream Land

Kirby Star Allies

Mario Kart 8 Deluxe

Metroid

Metroid Prime

Nintendogs

Pikmin 4

Pokémon Scarlet and Violet

Splatoon 3

Star Fox 64

Super Mario Bros

Super Mario Galaxy

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Tomodachi Life/Collection

Wii Channels/Menu

Yoshi’s Island

Les recommandations permettent de découvrir des thèmes issus de différents jeux réunis dans une même playlist (liste d'écoute) :

Sélection Super Mario

Sélection Nintendo Music

Sélection Nintendo Switch

Compilation Nintendo Music

Sélection Fire Emblem: The Blazing Blade

Sélection Lylat Wars (Star Fox)

Kéké Laglisse (performances live)

Sélection Nintendogs

Sélection The Legend of Zelda

Sélection Metroid

Sélection Super Mario World 2: Yoshi's Island

Chaîne boutique Wii

Sélection chaînes Wii

Sélection Kirby's Dream Land



Sources : ici, Gaming Reinvented, Vooks, Gematsu, GoNintendo

Voici tous les jeux inclus pour le moment dans l'application :Les recommandations permettent de découvrir des thèmes issus de différents jeux réunis dans une même playlist (liste d'écoute) :Nintendo a aussi créé des playlists par personnage (Harmonie, Cappenois, Pauline, Kéké, Amiral, Morris/Rodrigues, Zelda, Ganon, Arbre Mojo) mais aussi exploite le catalogue des artistes de Splatoon avec des chansons de w-3, DJ Octave, Turquoise October, C-side, Front Roe, Damp Socks feat. Tenta-Cool, Octopush, M. Ours SA et évidemment les Trifender et les Calamazones.Sources : NintendoLife (et ici et ici ), Nintendo Soup

On va maintenant pouvoir emporter les mélodies emblématiques de nos jeux préférés partout ! La nouvelle application mobile Nintendo Music, qui vient d'être lancée aujourd'hui sur smartphone via les stores d'applications iOS AppStore et Android via le Google Play Store , propose un accès direct et exclusif à une large sélection de musiques Nintendo. Seule condition : être abonné au service Nintendo Switch Online car une connexion est requise pour accéder au catalogue proposé.La bande-annonce de présentation est disponible ici :Grâce à Nintendo Music, les abonnés peuvent streamer en profitant de leur connexion 4G/5G ou télécharger les titres pour une écoute hors ligne. L’appli propose un catalogue varié, allant des classiques de Super Mario Bros. aux compositions extraordinaires des meilleurs jeux de tous les temps comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou Super Mario Odyssey. Les fans de Splatoon retrouveront aussi les rythmes fous de Splatoon 3.Il est possible de rechercher des morceaux par titre de jeu, par nom de piste, ou même selon des playlists thématiques imaginées par Nintendo. Pour éviter tout risque de spoil, l’application intègre même un filtre pour masquer les musiques liées à des moments clés des jeux. C'est vraiment très bien pensé et plutôt ergonomique !Nintendo of America a également partagé l’annonce sur son compte officiel :Les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience en créant des playlists, en les partageant avec d’autres membres NSO, ou en parcourant les playlists thématiques. Certaines pistes peuvent être étendues jusqu'à 60 minutes pour une écoute sans interruption, idéale pour une ambiance musicale de fond pendant le travail ou les études. Dans la vidéo de présentation, Nintendo choisit le thème principal de Pikmin 4 comme exemple, et c'est vrai que ce thème s'y prête assez bien !Au lancement, Nintendo Music inclut déjà des musiques pour une sélection variée de jeux, dont Animal Crossing: New Horizons, Pokémon Ecarlate et Violet, Super Mario Odyssey, Metroid Prime, et bien d'autres. Nintendo a également annoncé l’ajout de nouvelles musiques au fil du temps. Parmi les prochains titres à rejoindre l’appli, on trouve des incontournables comme Super Mario 64, F-Zero X et The Legend of Zelda: The Wind Waker.Ces prochains ajouts seront autant d'occasions de relancer l'application, car il faut admettre avoir envie d'écouter des BO de jeux à un instant précis pour lancer cette application dédiée, alors que dans les faits on aurait aussi pu tout autant les apprécier sur les applications musicales auxquelles de nombreux possesseurs de smartphones sont déjà abonnés.Vous pouvez dès maintenant télécharger l'application sur l'App Store pour les utilisateurs d'iOS et le Google Play Store pour les utilisateurs Android. L’appli est gratuite pour les abonnés Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online + Expansion Pack en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe et au Japon.Pour ceux qui hésitent encore, voici quelques publicités japonaises qui vous donneront un aperçu de cette nouvelle expérience musicale avec les différentes ambiances d'écoute possibles :Il manquerait une prise en charge de CarPlay ou de Android Auto pour que notre bonheur soit parfait : une petite idée pour le backlog de cette nouvelle application peut-être à souffler aux développeurs !