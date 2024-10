Ca y est, Banjo-Tooie est sorti sur Nintendo Switch

Jouez à Banjo-Tooie avec Nintendo Switch Online + Pack additionnel ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le catalogue du Nintendo Switch Online continue de compléter son lot de petites pépites de la console au trident légendaire, la Nintendo 64. En effet, Banjo-Tooie débarque avec la ferme intention de vous en faire voir de toutes les couleurs.Deux ans après la ressortie du premier épisode Banjo-Kazooie, l'ours Banjo et l'oiseau Kazooie reprennent du service afin de déjouer les plans de l'horrible sorcière Gruntilda. Ils seront cette fois aidés du squelettique Mambo Jumbo bien décidé à en finir avec le mystérieux complot se tramant autour de la sorcière…Le jeu s'inscrit dans la pure tradition des jeux de plateforme 3D du début des années 2000 et permet pour la première fois de la licence de proposer aux joueurs un mode multijoueur composé de mini jeux dans le mystérieux monde de Sorcière Land.La suite du chef d'œuvre de l'emblématique studio Rare à qui l'on doit également les mythiques Goldeneye et Donkey Kong 64 se démarque par une ambiance plus sombre que le précédent opus et constituera un jeu idéal à jouer pour la période d’Halloween !Deux suites sont sorties sur Game Boy Advance, Banjo-Pilot un jeu de kart s'inspirant de Diddy Kong racing et Banjo-Kazooie : La Revanche de Grunty un jeu de plateforme se situant temporellement entre les deux épisodes N64.En attendant, éteignez les lumières, sortez vos citrouilles et goûtez aux plaisirs de Banjo Tooie sur le Nintendo Switch Online !