Epic Mickey Rebrushed se met à jour !

Déjà plus d'un mois que Mickey et son pinceau magique recouvrent de gouache notre Nintendo Switch préférée. Le jeu initialement sorti en 2010 sur Nintendo Wii a d'ailleurs satisfait la rédaction de Puissance Nintendo qui lui a attribué la très bonne note de 15/20. L'éditeur du jeu THQ Nordic semble avoir été conscients et probablement aussi alerté par les remarques des joueurs au sujet de certains points à améliorer et à décider d'y remédier.Les joueurs peuvent désormais bénéficier d'une expérience de jeu améliorée avec les correctifs embarqués dans cette nouvelle version 1.0.2.Voici les détails de la mise à jour en version 1.0.2 :- Notes de mise à jour version 1.0.2- Divers correctifs et améliorations graphiques- Divers correctifs et améliorations audio- Correction de divers problèmes de progression de quête- Corrections et améliorations de l'orthographe et de la localisationCette mise à jour démontre que les équipes d'Epic Mickey ne comptent pas laisser tomber le jeu ni leurs joueurs en y apportant des améliorations. Nous vous recommandons donc vivement de l'inscrire sur votre liste au Père Noël ! Et si vous n'êtes toujours pas convaincus, vous pouvez toujours tester la démo disponible sur le Nintendo eShop !