La trilogie S.T.A.L.K.E.R. : Legends of the Zone débarque sur Nintendo Switch

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone - Launch Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images





















Vous appréciez les jeux de type post-apocalyptiques? Alors vous allez être ravi: la trilogie de jeux S.T.A.L.K.E.R., composée de Shadow of Chornobyl (paru en 2007), Clear Sky (2008) et Call of Pripyat (2009), est maintenant disponible sur Nintendo Switch ! Cette trilogie nous plonge dans un univers où un second désastre nucléaire a frappé la centrale de Chornobyl en 2006, transformant la Zone en un lieu où mutations, radiations et phénomènes étranges forment un cocktail pour le moins détonant.GSC Game World et MATABOO nous proposent une immersion dans la mystérieuse et angoissante Zone d'exclusion de Chornobyl, spécialement optimisée pour la console hybride de Nintendo. Le lancement s'accompagne d'une bande-annonce que nous vous proposons de retrouver ici:Les chasseurs de trésors et mercenaires, qu'on appelle ici des "stalkers", n'ont clairement pas froid aux yeux en s'aventurant dans la Zone. Chacun y plonge pour des raisons bien personnelles: certains pour échapper à un passé difficile, d'autres avec l'ambition de faire fortune, et certains simplement pour découvrir la vérité derrière les mystères de cet endroit inquiétant. Et là-dedans, c'est nous qui incarnons ces stalkers, prêts à survivre dans ce chaos radioactif, tout en faisant des choix qui influeront sur le déroulement de notre aventure.Les développeurs annoncent d'ailleurs avoir mis les bouchées doubles pour que la Switch offre une expérience optimale avec cette trilogie: système de visée ajusté aux commandes gyroscopiques, interface tactile, graphismes retravaillés et compatibilité totale en mode portable comme sur la TV. La Zone n'a jamais été aussi accessible, mais reste tout aussi hostile !Grâce à la collaboration étroite entre GSC Game World et MATABOO, les jeux originaux bénéficient ici d'un soin particulier pour préserver leur essence et toute l'intensité qui les caractérisent, sur Nintendo Switch. Avec ces ajustements, les équipes espèrent bien nous immerger dans l'ambiance unique de ces terres désolées, inspirées de lieux réels comme la ville fantôme de Pripyat, la centrale nucléaire et l'usine Jupiter.Chaque titre est disponible sur l'eShop de la Switch pour 19,99 euros. Une option bundle permet d'acquérir les trois jeux à un tarif plus avantageux de 39,99 euros. Encore faut-il avoir l'intention de faire les 3 jeux, cela va de soir. Prêt à entrer dans la Zone et affronter ses dangers? En cette soirée d'Halloween, après tout... pourquoi pas? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source: Communiqué de presse