Super Mario Bros. Wonder débarque sur Nintendo Music avec 86 morceaux

Title Screen

Prologue: The Flower Kingdom

Prologue: Creation of Castle Bowser

Prologue: Poplin Prisoners

Prologue: Adventure Awaits!

World Theme: Pipe-Rock Plateau

Grassland Theme

Bendy-Boing Wonder

Course Clear!

Forest Theme

Piranha Plants on Parade

Savanna Theme

Stompy- Stampede Wonder

Spikey Dance Number

Flippy-Float Wonder

Switching On

Wiggler Race: On Your Mark...

Wiggler Race!

Wiggler Race: You Win!

Wiggler Race: You Lose...

Break Time! Tunes 1

World Theme: Petal Isles

Bowser's Here!

Coast Theme

Underwater Theme

Stretchy-Shadow Wonder

World Theme: Fluff-Puff Peaks

Snowy-Mountain Theme

Medley-Mix Wonder

Athletic Theme

Jump! Jump! Jump!

Super Star

Palace Theme

Bowser Jr. Battle

You Got a Royal Seed

World Clear!

World Theme: Shining Falls

Poplin House

Shining Falls Theme

Shapey-Shift Wonder

Shooty-Star Wonder

Badge Challenge

Bonus: Coins Galore!

Break Time! Theme 1

Breat Time! Theme 2

It's Captain Toad

A New World Awaits

World Theme: Sunbaked Desert

Desert Theme

Puzzly-Pyramid Wonder

Underground Theme

Ninji Disco

Break Time! Tunes 2

Break Time! Raise the Stage

World Theme: Fungi Mines

Dark Woods Theme

Quizzy-Question Wonder

Poison-Swamp Underground Theme

A Night at Boo's Opera

Pumpkin Party

Arena

Break Time! Trottin' Piranha Plants

World Theme: Deep Magma Bog

Lava Theme

Flowy-Flight Wonder

Flying Battleship Theme

Doomy-Gloom Wonder

Mecha Maker Battle

Too Bad!

Game Over

World Theme: Flower Kingdom Invaded

Castle Bowser: Finally Made It!

World Theme: Petal Islse (Castle Bowser)

Castle Bowser Theme

Zappy-Zone Wonder

Bowser's Blazing Beats

Bowser's Wonder Rush

Bowser's Rage Stage

Castle Bowser Battle

Castle Bowser Demolished

The Royal Seeds

Epilogue: Kingdom in Full Bloom

Starry-Staff Wonder

Epilogue: Come Back Again Sometime, Yeah?

Special World

A Very Special March

Nintendo Music, l’application musicale fraîchement lancée pour les abonnés Nintendo Switch Online , enrichit déjà son catalogue avec un ajout conséquent de 86 thèmes et musiques issus de Super Mario Bros. Wonder. Après son lancement surprise hier, cette actualisation rapide semble indiquer que Nintendo prévoit de garnir plus que régulièrement sa bibliothèque musicale.Les nouveaux titres incluent des morceaux mémorables du jeu, comme le thème de l’écran-titre, l'entrainant « Piranha Plants on Parade », et des ambiances de niveaux variées, notamment le thème des prairies et de la savane.Rappelons que si vous aimez certains thèmes, vous pouvez les prolonger pour que le morceau dure jusqu'à une heure, de quoi satisfaire les amateurs de bandes-son dynamiques et captivantes.Pour accéder à ces morceaux, il suffit d’avoir un abonnement actif à Nintendo Switch Online et de télécharger l'application Nintendo Music sur les stores d'applications sur iOS ou Android.Voici la liste complète des morceaux ajoutés, merci NintendoLife Cet ajout ne surprendra que par la vitesse à laquelle il a été proposé puisque l'appli a été lancée hier matin. : Nintendo avait annoncé l’arrivée de nouvelles musiques issues d'autres jeux emblématiques comme F-Zero X, Super Mario 64, The Legend of Zelda: The Wind Waker et Wii Sports.Une telle sélection, très variée, promet de satisfaire les fans de différentes franchises. Pour plus d’informations sur l'application et ses fonctionnalités, consultez notre article détaillé publié hier : découvrez Nintendo Music, une nouvelle appli musicale pour les abonnés Nintendo Switch Online Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord ... ou tout simplement vous rendre dans l'application Nintendo Music disponible sur les stores pour écouter les musiques de Super Mario Bros Wonder et plusieurs dizaines d'autres jeux !Sources : Vooks , NintendoLife