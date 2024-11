Avez-vous déjà craqué pour le nouveau jeu de cartes à collectionner et à jouer Pokémon Pocket sur mobile ?

JCC Pokémon Pocket | Maintenant disponible ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ouvrir des boosters : un booster est le nom donné à un paquet de cartes Pokémon, chacun contient 5 cartes parmi lesquelles certaines sont spéciales Collectionner des cartes : au gré des ouvertures de paquets, vous retrouverez des illustrations d'anciennes éditions du TCG, de nouvelles illustrations conçues pour ce jeu, ou même des cartes dotées d'effets spéciaux comme du parallaxe pour donner de la profondeur aux cartes. Il existe même des cartes immersives qui permettent de plonger littéralement dans la carte Personnaliser ses collections : ça sent la micro-transaction à plein nez, mais l'idée est ici de décorer ses collections avec des cadres et des effets, des tapis, des protège-cartes... Combattre : les règles inhérentes au jeu de cartes ont été simplifiées pour permettre de jouer rapidement seul comme à plusieurs. Les combats peuvent même être automatiques.

Déjà 10 millions de joueurs dans le monde

Le nombre total de téléchargements du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket a dépassé les 10 millions de DL dans le monde.

Un premier événement en cours : "Evénement Pioche Miracle"

Arrière-plan Miaouss (coût : 3 tickets) : arrière-plan sur lequel on peut placer nos cartes quand on décore nos cadres expos

Couverture Miaouss (coût : 3 tickets) : Couverture permettant de décorer nos portfolios

Arrière-plan cadre et bureau rose (coût : 3 tickets) : même principe que l'AP Miaouss évoqué plus haut

Collecter une carte Leveinard (1 ticket)

Collecter deux cartes Leveinard (1 ticket)

Collecter une carte Miaouss (1 ticket)

Collecter deux cartes Miaouss (1 ticket)

Utiliser la pioche miracle 3 fois (1 ticket)

Utiliser la pioche miracle 5 fois (1 ticket)

Utiliser la pioche miracle 7 fois (3 tickets)

Encore un peu confus ? Voici un peu d'aide !

Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket | Gameplay Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce 30 octobre, une nouvelle application est apparue sur les stores iOS et Android. Pokemon TCG Pocket, ou Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket en français, est une nouvelle expérience qui entend digitaliser entièrement ce que des générations de joueurs ont fait pendant des décennies : ouvrir des sachets de cartes pour en découvrir le contenu, et classer le tout soigneusement dans un pokédex.Voici d'ailleurs la bande-annonce de lancement de ce nouveau jeu :On devrait avoir bientôt l'occasion de vous présenter Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket plus en détail, mais voici quelques informations sur ce que propose le jeu :C'est The Pokémon Company qui a publié sur Twitter un message de remerciement avec une statistique dingue : 10 millions de joueurs ont téléchargé l'application depuis sa mise en ligne mercredi matin :Ce message indique :C'est pas mal du tout, mais il faut dire aussi que le jeu est globalement gratuit. Et concerne Pokémon. NintendoLife nous rappelle que Pokémon GO, en 2016, avait franchi le cap des 50 millions de téléchargements en 19 jours seulement.La boutique, où on va pouvoir dépenser ses tickets Boutique acquis en jeu ou ses Poké lingots échangés contre des euros sonnants et trébuchants, se compose de deux sections : la partie Principale et la partie "Durée limités / Evénements".Dans cette seconde, le tout premier événement de Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket a été mis en ligne. Intitulé "Evénement Pioche Miracle", il permet de récupérer 3 items contre des Tickets Boutique Evénement. Ce 3e type de ticket s'obtient en accomplissant des missions événement. Ces missions sont listées dans le menu Evénement du jeu (en scrollant vers la droite, passant Faciles/Quotidiennes/Cartodes/Deck pour arriver à Evénement et Premium.Trois cadeaux sont à récupérer d'ici le 14 novembre, à condition de collectionner suffisamment de ces tickets Evénements en bouclant les 7 missions spéciales proposées :Chaque mission permet de gagner entre 1 et 3 tickets Evénements :On reconnait qu'il n'est pas très facile de s'orienter dans l'application : on voulait se changer les idées et voilà qu'on essaie de comprendre où cliquer pour obtenir des tickets !Une vidéo est disponible, sous-titrée en français, sur la chaîne YouTube de The Pokemon Company avec de premiers conseils :Si vous êtes du genre jusqueboutiste et complétiste, alors cette grille diffusée sur le compte Twitter officiel vous permettra de savoir ce que vous pouvez obtenir au cours de votre première journée de jeu (et là on se dit qu'on a été petits joueurs sur notre première journée de jeu !) :C'est cette infographie qui est intéressante : elle permet de voir ce qu'on peut obtenir en complétant toutes les missions le premier jour :On voit que le nombre d'items différents à collectionner pour débloquer tel ou tel aspect du jeu est assez faramineux : toute la question pour les joueurs étant de savoir comment jouer sans dépenser le moindre centime... et les occasions de passer par l'achat impulsif sont nombreuses, dans la boutique du jeu.Ne manquez pas de nous décrire en commentaire vos suggestions pour exploiter au mieux ce nouveau jeu de cartes numérique Pokémon : notre communauté sur Discord vous propose également un salon Pokémon où vous pourrez échanger avec d'autres fans !Sources : NintendoLife