Nintendo Music : pourquoi la firme mise sur la musique pour renforcer son univers

Dans une démarche qui va au-delà du simple service musical, Nintendo Music répond à un objectif stratégique bien précis pour Nintendo : faire revivre les souvenirs de jeu des fans tout en étendant la portée de ses licences. Dans une récente interview avec Nippon Television News, un porte-parole de la firme a expliqué comment Nintendo considère la musique de jeu comme un élément précieux, capable de renforcer la connexion des joueurs avec l’univers Nintendo :La musique de jeu, c’est plus qu’un fond sonore. Et les échanges de la part de la communauté sur notre serveur Discord le confirment : on écoute ces musiques pour se remémorer les moments passés dans ces jeux, prolonger en quelque sorte notre expérience par les thèmes proposés.Pour Nintendo, elle représente une sorte de lien vers des souvenirs marquants, et Nintendo Music est conçu pour permettre aux fans de revivre ces instants. Voici ce qu'a déclaré un porte-parole de Nintendo interviewé par un média japonais :En d’autres termes, Nintendo espère que cette connexion émotionnelle avec la musique suscitera un retour vers les jeux eux-mêmes, consolidant l’engagement des joueurs avec leurs licences phares. Et c'est vrai qu'en écoutant le thème de jeux qu'on a beaucoup aimés il y a quelques années, on se surprend (ou pas !) à penser que l'on se ferait bien une petite partie de Super Mario Galaxy, Super Mario Odyssey ou Super Mario Bros Wonder , en tout cas pour votre serviteur, d'autres éprouveront certainement la même envie au sujet de Zelda Breath of the Wild ou Metroid !Un autre aspect clé de Nintendo Music, c’est son approche unique de la musique de jeu. Plutôt que de se contenter d'une liste de lecture basique, l’application propose des playlists thématiques qui résonnent avec des personnages ou des moments spécifiques. Le représentant de Nintendo a expliqué :Cette initiative nous confirme que Nintendo poursuit son objectif d'atteindre un public toujours plus large, en utilisant la puissance de la musique pour renforcer l’attrait de son écosystème. Cela parlera d'abord aux joueurs, mais cela parlera aussi aux... anciens joueurs qui ont peut-être rangé leur console Nintendo depuis plusieurs mois.De Super Mario à Zelda, la bande-son des jeux Nintendo a toujours été une part intégrante de l’expérience de jeu, et Nintendo Music devient aujourd’hui un nouveau moyen légal, entièrement sous le contrôle de Nintendo, d'explorer et d'apprécier cet héritage musical.Et vous, qu'en pensez-vous ? Nintendo Music vous replonge-t-il dans vos souvenirs de joueur ? Dites-le-nous en commentaire ci-dessous ou sur notre serveur Discord Sources : Nippon Television News via Nintendo Newswire et Nintendo Everything