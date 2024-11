Quelqu'un a déjà piraté Alarmo... évidemment pour jouer à Doom ou afficher des photos de chat !

After my last post, it was pretty clear what everyone wanted to see on the Alarmo. So, here it is - Doom running on the Nintendo Alarmo! pic.twitter.com/WimckYPnXZ — Gary (@GaryOderNichts) November 2, 2024

It's possible to run custom code on the Nintendo Alarmo via USB - without opening it up!

More details in the blog post here: https://t.co/a0YBiwCVpj pic.twitter.com/NWJwHVvZcD — Gary (@GaryOderNichts) October 30, 2024

C'est un petit défi que se lancent les fans de jailbreak et autres petits piratages : détourner un nouvel appareil pour lui permettre de jouer à Doom dessus. Et c'est précisément ce qui est arrivé à Alarmo, le réveil de Nintendo, quelques semaines à peine après sa commercialisation.C'est un certain Gary qui, sur X , a diffusé une vidéo sur laquelle on le voit jouer à Doom sur son Alarmo. Les contrôles sont aussi rudimentaires que le permet le réveil : le gros bouton central permet de tourner d'un côté ou de l'autre, les autres boutons permettent de tirer.Ce n'est pas le seul crime à mettre au crédit de Gary au sujet de la sécurité d'Alarmo : il y a quelques jours, il a par exemple réussi à afficher une autre image que celles permises par Nintendo via le logiciel de contrôle du réveil, une opération qui ne nécessite même pas de charcuter son réveil ! Une simple connexion USB et le tour est joué (enfin pas vraiment, l'opération n'est pas à la portée de tous et ne devrait pas être réalisée sans avoir pleinement conscience des risques encourus comme... le blocage définitif de son réveil !).Source : Blog de Gary via Dualshockers.com