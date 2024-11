Nintendo confirme des infos sur la Switch 2 d'ici le 31 mars 2025

Furukawa a déclaré qu'il n'y avait pas de changement dans le plan de Nintendo d'annoncer un successeur à sa console Switch à longue durée de vie au cours de l'exercice financier actuel jusqu'en mars, mais n'est pas entré dans les détails.

Shuntaro Furukawa a confirmé que Nintendo resterait droit dans ses bottes concernant le calendrier d'annonces liées à la prochaine génération de console, celle que l'on appelle la Nintendo Switch 2 sans que ce soit encore son nom officiel.Concernant ce très attendu successeur de la Switch, le président de Nintendo a confirmé que Nintendo restait sur son calendrier et prévoie bien une annonce d’ici la fin de l’année fiscale, d'ici le 31 mars 2025.L'article explique :Cependant, aucune information supplémentaire n’a été partagée. Cela ne nous surprend pas, et ne surprend pas les analystes sondés par Reuters à l'occasion de la publication du bilan semestriel de Nintendo au 30 septembre 2024 . Ainsi, Hideki Yasuda, analyste chez Toyo Securities, estime qu’une annonce avant la fin de l’année civile est peu probable. En effet, dévoiler la nouvelle console avant les fêtes pourrait détourner l’attention des ventes de fin d’année.Or, la fin de l'année est une période cruciale pour les fabricants de consoles de jeux vidéo, Nintendo en particulier qui a le luxe de pouvoir cibler les plus jeunes et donc se retrouver au pied de nombreux sapins le matin de Noël : la profusion de nouveaux bundles prouve à quel point cette période est importante pour la firme.A lire aussi : les (possibles) premières images de la Switch 2 Il ne faut donc pas s'attendre à de communication de la part de Nintendo d'ici la fin de l'année au sujet de sa prochaine machine. Les rumeurs semblent s'être tassées ces dernières semaines d'ailleurs, il nous tarde de découvrir de nouvelles photos de la console depuis les chaînes de production quelque part en Asie, on sait que l'inventaire grossit puisque certaines lignes semblent déjà dédiées à la constitution de stocks suffisants pour le lancement. En attendant, de premières infos seront réjouissantes, il nous semble judicieux de prendre notre mal en patience maintenant et d'attendre le début de l'année 2025 pour en savoir plus !Source : Reuters