[Officiel] la prochaine console de Nintendo sera rétro compatible avec la Switch.

"C'est Furukawa. Lors de la réunion d'information sur la politique de gestion de l'entreprise aux investisseurs d'aujourd'hui, nous avons annoncé que les logiciels Nintendo Switch seront également jouables sur le successeur de la Nintendo Switch. Le Nintendo Switch Online sera également disponible sur le successeur de la Nintendo Switch. De plus amples informations sur le successeur de la Nintendo Switch, notamment sa rétro compatibilité avec la Nintendo Switch, seront annoncées ultérieurement."



C'est via un communiqué sur X/Twitter que Nintendo vient de confirmer l'information que nous attendions toutes et tous. En effet, si il nous a été confirmé hier que nous aurions une présentation de la petite soeur de la Nintendo Switch avant la fin de l'année fiscale en cours (soit avant le 31 mars 2025), les informations ont continué de tomber dans la nuit de mardi à mercredi avec cette fois ci, du concret concernant la rétrocompatibilité de ce qu'on va nommer la "Switch 2" pour les besoins de notre article avec les jeux et services de son ainée, la Nintendo Switch.Et c'est à l'occasion de la traditionnelle conférence de réponses aux investisseurs qui fait suite aux résultats semestrielles que le sujet a été abordé, obligeant Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, à communiquer de façon officielle sur le sujet.Les propos semblent cette fois-ci parfaitement clairs. Après des mois de supputations et de spéculations, le président de la firme de Kyoto confirme que les jeux Switch seront jouables sur Switch 2 et que l'abonnement Nintendo Switch Online sera également de la partie sur la prochaine console de la firme de Kyoto.Cependant, on attend toujours les contours de cette rétrocompatibilité, sera-t-elle totale avec les jeux cartouches et les titres achetés sur l'e-shop, dont le service n'est pas mentionné dans le communiqué. Est-ce que le NSO gardera tous les titres, DLC, services tels que laissés sur la Nintendo Switch ? Pourrons-nous garder le NSO sur Switch 2 mais également sur la première Switch sans passer par un abonnement familial ? Autant de questionnements dont la liste ne fera que grandir jusqu'à l'officialisation de la future console de Nintendo.