Nombre de Switch, de jeux vendus, de joueurs, d'abonnés Nintendo Switch Online : les chiffres fous de la Nintendo Switch

Hier, nous expliquions dans notre dossier sur le bilan semestriel 2025 de Nintendo que Nintendo avait franchi le cap des 146 millions de consoles vendues depuis son lancement. Mais ce n'était pas le seul chiffre intéressant poussé par Nintendo vers son public d'investisseurs : saviez-vous par exemple que plus de 1.3 milliards de jeux ont été vendus sur la console ? Jamais Nintendo n'avait vendu autant de jeux que sur Switch, et encore on ne parle ici que des jeux vendus en cartouche, et non des jeux proposés uniquement sur l'eShop en téléchargement.Cette situation exceptionnelle fait que le nombre de joueurs est encore élevé : de 122 millions de joueurs actifs l'année dernière, le compteur affiche désormais 127 millions de joueurs qui ont lancé leur console au moins une fois dans l'année. Ces joueurs sont de tout type : des enfants, de grands enfants, et même des seniors, confirme Nintendo dans sa présentation.Alors que la Switch est dans sa 8e année, la console continue donc d'enregistrer une belle santé : un graphique nous montre que si l'année se termine comme Nintendo le prévoit, on ne sera pas très loin du chiffre d'affaires de 2019, qu'on considérait déjà comme exceptionnel : pour Nintendo, cela reflète un changement de paradigme dans le cycle de vie des consoles jusqu'à présent qui fera l'objet d'une autre actualité.Sur les 127 millions de joueurs sur Switch, plus du quart dispose d'un abonnement Nintendo Switch Online : le service NSO compte 34 millions d'abonnés. Nintendo indique que le nombre d'abonnés a baissé par rapport à l'année dernière, la faute à "moins de nouvelles sorties l'année dernière mettant l'accent sur le jeu en ligne".A lire : Nintendo officialise la rétro-compatibilité de sa future console avec la Switch Sans donner plus de précisions, Nintendo indique que le nombre d'abonnés à Nintendo Switch Online + Pack d'expansion, qu'on aime bien appeler NSO+ par commodité dans nos colonnes, a constamment progressé depuis son lancement en 2021.Nintendo ambitionne d'amener un nombre toujours plus important de consommateurs vers ses consoles, et donne quelques ingrédients de sa recette pour y parvenir dans sa présentation aux investisseurs que nous devrons couvrir par ailleurs sur PN.Source : Document officiel de Nintendo