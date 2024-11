Rayman bientôt de retour !

Après un retour inattendu et très remarqué avec les épisodes Rayman Origins et Rayman Legends, nous étions toujours orphelins d'un hypothétique 3e épisode. Si Rayman a fait l'objet d'une récente apparition dans le DLC de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, sa présence se fait très rare sur la Nintendo Switch. Contre toute attente, nous apprenons aujourd’hui qu'un nouveau jeu Rayman serait en cours de développement avec Michel Ancel comme conseiller artistique.Terni par un contexte morose au sein d'Ubisoft avec le semi-échec de Prince of Persia : The Lost Crown, le créateur de Rayman a déclaré brièvement au cours d'un post sur son compte Instagram qu'il avait été sollicité dans la phase de création d'un nouvel épisode. Ce nouvel opus serait le fruit d'une collaboration entre les équipes historiques d'Ubisoft Montpellier et d'Ubisoft Milan.Pour le moment, aucune autre information n'a été diffusée mais nous ne manquerons pas de vous tenir informé. De votre côté, êtes-vous surpris et enjoué à l'annonce d'un nouveau jeu de la licence Rayman ? Alors venez en discuter sur notre discord Source : Kotaku